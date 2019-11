Inter | Conte punta su Lazaro e rigenera l' esterno | ' Una risorsa in più in rosa'

Bologna-Inter - Sabatini furioso : “Lautaro è scaltro - ha fatto un tuffetto. Conte? Non mi è piaciuta una cosa” : Il direttore dell’area tecnica del Bologna si è arrabbiato per il calcio di rigore assegnato ai nerazzurri nel finale Bologna-Inter termina con una coda polemica, relativa al rigore fischiato dall’arbitro La Penna nel finale di match, permettendo così ai nerazzurri di portare a casa i tre punti. Massimo Paolone/LaPresse Rabbia e delusione per Walter Sabatini nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo perso una ...

Si è vista un’Inter alla Conte nel successo 2-1 in casa del Bologna : Una vittoria 2-1 all’ultimo respiro, in rimonta in casa del Bologna. Il mister ha già impresso indelebile il suo marchio

Bologna-Inter - Conte : “grande risposta da parte nostra dopo il gol subito. A Dortmund per non avere rimpianti” : “Se aspettiamo la Juventus? Abbiamo meritato di vincere la partita, la quinta in pochi giorni: abbiamo dato un segnale importante a noi, perché dobbiamo pensare a noi stessi e non agli altri, a migliorarci e a lanciare questi segnali”. Così il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, dopo la vittoria per 2-1 con il Bologna al Dall’Ara, un successo che rilancia i nerazzurri al primo posto in classifica, in attesa del ...

Bologna-Inter - Conte applaude i nerazzurri : “il gol subito ci poteva ammazzare - bravi a reagire” : L’allenatore dell’Inter ha analizzato la vittoria ottenuta a Bologna, applaudendo i propri ragazzi per la reazione avuta dopo il gol di Soriano L’Inter vince e passa anche a Bologna, salendo momentaneamente in testa alla classifica, in attesa del derby di questa sera tra Torino e Juventus. Prestazione solida dei nerazzurri, riusciti a ribaltare lo svantaggio firmato Soriano, piazzando l’1-2 con Romelu ...

Il Bologna fa tremare l’Inter per 80 minuti. Poi Lukaku toglie Conte dai guai Classifica : il match del Dall’Ara finisce 1-2 Rossoblu in vantaggio al 58° con Soriano, nerazzurri al pari all’80° con Lukaku e poi al 90° sempre col belga dal dischetto

Juve e Inter spremute : calendario e pochi ricambi . Sarri-Conte - un bel guaio : «Dobbiamo andare a mille all'ora perché appena stacchiamo il piede dell'acceleratore rischiamo di perdere». Antonio Conte ha tante qualità, una di queste è la schiettezza. Sta imparando a conoscere in fretta le virtù della sua Inter, ma anche i limiti strutturali, che ci sono ma non appaiono insormo

Live Bologna-Inter 0-0 : Conte si affida a Lukaku e Lautaro : Bologna ed Inter incrociano le armi questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Dall'Ara, per l'11a giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale, i felsinei sono usciti sconfitti dal campo...

Inter - Conte alza la voce : “niente paragoni con la mia Juventus - non avevamo la Champions. Scudetto? Solo aspetto mediatico” : Antonio Conte non vuole paragoni con il suo primo anno alla Juventus e glissa sull’ipotesi scudetto: l’allenatore dell’Inter vuole una squadra concentrata e compatta a caccia del miglior risultato possibile Il primo posto sembrava ormai raggiunto, poi Critiano Ronaldo ci ha messo lo zampino permettendo il controsorpasso alla Juventus. È un’Inter che vola ad alta quota, sogna la vetta della classifica e dimostra di ...

Probabili formazioni Bologna-Inter : un solo cambio per Conte - i felsinei si affidano agli ex Medel e Palacio : Probabili formazioni Bologna-Inter – L’Inter scenderà in campo al Dall’Ara nella gara delle 18 di sabato. I felsinei tornano a giocare in casa dopo la sconfitta rimediata alla Sardegna Arena. I nerazzurri arrivano dalla sofferta vittoria di Brescia e vorranno ottenere i tre punti per continuare il testa a testa con la Juventus. Mihajlovic conferma il 4-2-3-1 con il ritorno di Medel in mediana e quello di Palacio dal primo ...

Bologna-Inter - Conte : “Obiettivo scudetto è un aspetto mediatico”. Poi parla del VAR e di mercato : “Le polemiche sul Var? E’ difficile dare consigli sinceremente, perché non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti ed è la cosa che lascia perplessi”. E’ questa l’opinione di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, alla vigilia della sfida con il Bologna, sugli ultimi episodi che hanno coinvolto la tecnologia. “E’ inevitabile che per le cose grosse è importante avere questo strumento, ...

Napoli-Atalanta - il rigore contestato finisce in Parlamento. Interrogazione bipartisan - sconcerto sul Tempo : Un’Interrogazione parlamentare per Napoli-Atalanta. È accaduto veramente, grazie ad alcuni deputati e senatori di ogni schieramento i quali hanno presentato la mozione al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Dopo quanto accaduto nella partita Napoli-Atalanta, il governo assuma iniziative per a

Inter : le priorità di Conte per il mercato di gennaio sarebbero Vidal e Darmian : Tutti parlano di Nemanja Matic (Manchester United) e di Ivan Rakitic (Barcellona) come probabili rinforzi dell'Inter in vista del prossimo mercato di gennaio. In realtà, sembra che l'assalto ad uno dei due centrocampisti possa essere portato durante il calciomercato estivo, mentre per i prossimi mesi Antonio Conte avrebbe già fatto due nomi ben precisi alla società. Il tecnico leccese, infatti, gradirebbe avere con sé alla Pinetina il suo ...

Sconcerti : la Juve resiste ma non insiste. L’Inter di Conte può approfittarne : Anche la Juve è stanca, non solo l’Inter. Ed “anche la Juve ha giocatori che si stanno velando”. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Conte può approfittarne. Tra i bianconeri c’è Cristiano Ronaldo meno presente, Bernardeschi che non esplode, Bentancur non all’altezza di Pjanic. “Manca attenzione ai dettagli, molti buoni tiri non diventano occasioni per superficialità”. A Napoli si fermano ...