Fonte : ilmattino

(Di domenica 3 novembre 2019) È il momento giusto, il momento in cui percomincia il percorso che lo porterà aldi midollo osseo. Gabriele, per tutti, dal nome della pagina che...

Notiziedi_it : ‘È il momento’, Gabry Little hero inizia il percorso per il trapianto - Notiziedi_it : Gabry «Little Hero», l'annuncio del papà su Fb: via alle procedure per il trapianto di midollo osseo… - rep_napoli : 'È il momento', Gabry Little hero inizia il percorso per il trapianto [aggiornamento delle 18:08] -