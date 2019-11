Brindisi-Venezia basket oggi in tv | orario d’inizio | programma e streaming

Basket - Serie A 2019-2020 - 4a giornata : storica Brindisi - espugnata Milano. Virtus Bologna in testa da sola - ok Venezia - Reggio Emilia e Brescia : Tante le partite decise con largo anticipo in questo pomeriggio della quarta giornata di Serie A 2019-2020, ma la sola volta in cui il punteggio resta in bilico fino all’ultimo è anche quella in cui si fa la storia. Al Forum di Assago, infatti, per la prima volta Brindisi esce vittoriosa dal confronto con Milano, giocando una partita di altissimo valore. Andiamo a vedere tutto il dettaglio dell’accaduto nel pomeriggio, che consegna ...

Serie A Basket – Venezia domina Cantù - Brindisi sorprende l’Olimpia Milano : Venezia batte Cantù e torna al successo dopo due sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano crolla nuovamente in casa: dopo Brescia anche Brindisi espugna il Forum Dopo la vittoria di Trento su Sassari nel lunch match, la domenica della quarta giornata di Serie A prosegue con due sfide interessanti che vedono impegnate due formazioni solitamente in alta classifica, ma che hanno vissuto un inizio di stagione complicato: Venezia e Milano. I ...

Basket - Serie A 2019-20 - seconda giornata : Venezia cade a Bologna contro la Fortitudo! Tutto facile per Brindisi - Sassari e Virtus Bologna. : Dopo i due anticipi, nel tardo pomeriggio domenicale si sono giocate cinque partite valide per la seconda giornata della Serie A di Basket 2019-20. Le certezze sono state le vittorie di Brindisi a Roma, di Sassari in casa contro Pesaro, quella della Virtus Bologna a Pistoia e quella di Cremona in casa ai danni di Treviso. La sorpresa assoluta, invece, è stata la vittoria della Fortitudo Bologna, capace di abbattere i campioni in carica di ...

Basket - Serie A 2019-2020 - prima giornata : Cantù espugna Brindisi - vincono Milano e Sassari - Venezia si salva nel finale : Arriva la prima grande sorpresa della Serie A 2019-2020 nel quartetto di incontri di questa sera: Cantù esordisce espugnando il campo di Brindisi, che dunque stecca l’esordio al PalaPentassuglia. Brividi anche per Venezia, che solo nel finale si salva contro Trieste, mentre vincono con maggior tranquillità Milano e Sassari in quella che si può a ragione definire la notte delle squadre in trasferta. Andiamo a vedere tutto questo nel ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : Venezia batte Brindisi e va in finale dove ritrova Sassari dopo i playoff scudetto : In una seconda semifinale di Supercoppa Italiana piena di repentini capovolgimenti di fronte l’Umana Reyer Venezia ha battuto per 78-73 l’Happy Casa Brindisi, per la delusione del pubblico del PalaFlorio di Bari. Inizio da incubo per i campioni d’Italia e da sogno per i “quasi padroni di casa” che vanno subito sul 9-2 e chiudono il primo quarto sul 19-6 piazzando un altro allungo di 8-0, la mattanza va avanti fino a quando il secondo quarto è ...

Brindisi parte benissimo, mettendo in campo una certa garra e finendo anche a +22. Poi, ...

Basket - Supercoppa Italiana – L’Umana Reyer Venezia raggiunge Sassari in finale - stesa Brindisi 78-73 : Nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana di Basket, i veneti si impongono 78-73 sui propri avversari e raggiungono Sassari in finale Saranno Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia a giocarsi la Supercoppa Italiana di Basket domani al PalaFlorio di Bari, è questo l’esito delle due semifinali andate in scena nella giornata di oggi. Dopo il successo dei sardi di questo pomeriggio, in serata la formazione veneta si impone ...

73-70 1/2 di Filloy, +3 Venezia a 30″ dal termine. 72-70 IMMENSO BANKS! Canestro con fallo e Brindisi a -2 a 1′ dalla fine. 72-67 BANKS DA TRE! Il play mette a segno l'ennesimo canestro del quarto, -5 a 1'30" dalla fine. 72-64 FILLOY IN AVVICINAMENTO! Ancora +8 per Venezia. 70-64 BANKS E MARTIN! 4-0 di parziale per Brindisi che continua a crederci. 70-60 Canestro ...

57-44 DAYE APRE IL QUARTO PERIODO CON UNA TRIPLAAA! Canestro che rischia di tagliare le gambe definitivamente a Brindisi. 54-44 Banks riporta Brindisi in carreggiata, -10 a fine terzo periodo. 54-42 BRAMOS E CHAPPELL! Due triple che rischiano di tagliare le gambe a Brindisi che finisce in due giocate a -12. Alla fine del terzo quarto mancano 30″. 48-42 Ianuzzi e Tonut non si fanno male e ...

6-19 2 liberi di Banks chiudono un primo quarto semplicemente dominato dai pugliesi. 6-17 Venezia torna a muovere il punteggio con l'1/2 di Widmar. 5-17 In campo c'è solo i giocatori di Brindisi. Venezia ha un'infinità di palle perse, ma soprattutto arriva sempre seconda sulla palla. Intanto Brawn è a quota 7. 5-13 Brown sta letteralmente dominando per energia in campo. Sono ...

20.39 Pochi secondi e sarà palla a due. 20.38 La Venezia di coach De Raffaele non ha cambiato molto nel corso di questa estate, l'obiettivo è quello di ripetersi conquistando il successo in campionato. 20.35 Brindisi è alla sua seconda apparizione, oggi il compito è davvero difficile esattamente come la prima volta quando venne eliminata da Milano. 20.32 Questa sarà la terza ...

Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Semifinale di Supercoppa Italiana 2019 di basket. A sfidarsi saranno Happy Casa Brindisi e Umana Reyer Venezia, con palla a due fissata per le ore 20.30 al palazzetto dello sport di Bari. In palio c'è un posto nella finale della Supercoppa che si giocherà domenica sempre a Bari. Questa sarà anche l'occasione per fare ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : nella seconda semifinale Venezia favorita su Brindisi che però avrà dalla sua il pubblico di Bari : Al PalaFlorio di Bari alle 20,30 di stasera andrà in scena la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2019 tra i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia e la Happy Casa Brindisi. I lagunari di coach Walter De Raffaele, vincitori dell’ultimo titolo tricolore in finale su Sassari, sembrano addirittura rinforzati rispetto alla scorsa stagione. E’ vero che non ci saranno più Marquez Haynes e Deron Washington ma è arrivato da Avellino, ...