Alberto Rivolta morto | il calciatore dell’Inter dei record del Trap è morto a 51 anni

(Di domenica 3 novembre 2019) Èa 51, difensoredeidi Giovattoni. A dare la notizia della sua scomparsa è lo stesso club nerazzurro:si è spento a Monza dopo una lunga battaglia con la malattia che lo aveva colpito, una forma rarissima di tumore del sistema nervoso centrale. Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Parma, Cosenza, Livorno e Seregno, ma la sua storia è legata soprattutto a quella, il club con il quale debuttò in serie A (il 15 dicembre 1985 contro il Como) dopo avere militato nelle giovanili. Nato a Lissone, in Brianza, nel 1967, dopo aver militato nelle giovanili nerazzurre all’inizio degli’80, aveva debuttato in Prima Squadra il 15 dicembre 1985 in Serie A contro il Como. Nella sua esperienza nerazzurra, tra il 1985 e il 1987 e poi nella stagione 1988-1989, colleziona un totale di sette presenze. La più ...

