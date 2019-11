ZANDOBBIO | MORTA IMPIEGATA Vittima di un malore? Ecco la ricostruzione dei fatti

ZANDOBBIO - impiegata trovata morta/ Bergamo : omicidio - incidente o suicidio? I dubbi : Zandobbio, impiegata trovata morta nell'ufficio tecnico del Comune in provincia di Bergamo: omicidio, incidente o suicidio? Le ipotesi degli inquirenti.

Impiegata morta in municipio a ZANDOBBIO - ferite da taglio sul corpo : Si infittisce il mistero sulla dipendente comunale trovata morta in municipio, dove lavorava da oltre vent'anni. I carabinieri hanno riscontrato come sul corpo della donna che lavorava a Zandobbio (Bergamo) da 20 anni ci fossero ferite da taglio. Bruna Calegari aveva 59 anni e lavorava nell'ufficio tecnico. L'allarme era scattato ieri alle 13 dopo che alcuni colleghi hanno sentito un tonfo. Sulla scaletta tracce di sangue e il fianco alla donna ...

ZANDOBBIO - proseguono le indagini sulla donna morta in municipio : nessuno ha sentito nulla : Qualcuno, verso le 13 di giovedì 31 ottobre ha sentito un tonfo provenire dalla stanza dell’ufficio tecnico nel municipio di Zandobbio, in provincia di Bergamo. In molti hanno pensato che uno dei tanti faldoni presenti nella sala fosse caduto per terra, non prestando troppa attenzione a quel rumore sinistro. Invece qualcosa di ben più grave stava accadendo tra quelle mura: a scoprirlo è stato, verso le ore 14, il geometra a capo dell’ufficio, ...

Bergamo - giallo in municipio a ZANDOBBIO : impiegata trovata morta con ferite da taglio : E' giallo a Zandobbio, piccolo comune ad una ventina di km da Bergamo. Ieri pomeriggio, Bruna Calegari, 59 anni, è stata trovata morta in municipio, dove lavorava come impiegata da più di vent'anni. Sul corpo, rinvenuto prono dai colleghi, tre ferite d'arma da taglio e, poco lontano, un paio di forbici insanguinate. I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Letizia Ruggeri, non escludono alcuna ipotesi, neppure l'omicidio. giallo in ...

ZANDOBBIO. Bruna Calegari trovata morta in Comune : è giallo : Come è morta l’impiegata comunale Bruna Calegari. Se lo chiedono tutti a Zandobbio, piccolo centro della provincia di Bergamo. La

Giallo a ZANDOBBIO : dipendente comunale trovata morta in ufficio : Ferite al petto e al collo, forse provocate da un forbice. Così una donna di 59 anni, impiegata dell'ufficio tecnico del comune di Zandobbio, in provincia di Bergamo, è stata trovata morta nelle prime ore di questo pomeriggio, 31 ottobre. Gli inquirenti, al momento, non escludono nessuna ipotesi. Cosa sia accaduto a Bruna Calegari, ancora nessuno lo sa. L'unica certezza maturata in queste ore è che la 59enne abbia perso la vita in circostanze ...

Una donna è stata trovata morta negli uffici del Comune di ZANDOBBIO (Bergamo) : Una donna di 59 anni, impiegata dell’ufficio tecnico del Comune di Zandobbio, in provincia di Bergamo, è stata trovata morta giovedì verso le 14 nel suo ufficio. Secondo Repubblica, sul corpo della donna, che si chiamava Bruna Caligari, sono state