Napoli-Roma | Rocchi interrompe la partita per cori discriminatori

LIVE Roma-Napoli 2-0 - Serie A in DIRETTA : capitolini vicinissimi al tris con Kluivert : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59′ Kluivert PRENDE IN PIENO LA TRAVERSA! Azione spettacolare della Roma in contropiede che libera l’olandese al tiro, dal limite dell’area: la palla incoccia sul montante. 58′ Cambio per il Napoli: fuori Callejon, entra Lozano. 58′ Cetin subisce fallo da Insigne 57′ Il Napoli prova a imbastire una reazione. 55′ VERETOUT FA 2-0 DAL DISCHETTO! Non ...

LIVE Roma-Napoli 1-0 - Serie A in DIRETTA : Milik e Zielinski scuotono la porta giallorossa. Traversa e palo - in successione - per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45+1′ Manolas vince il duello con Pastore riconquistando il pallone. 45′ Saranno due i minuti di recupero. 44′ Altra occasione per il Napoli: Mertens approfitta di una sponda aerea di Callejon, causata a sua volta da un errore in arretramento di Smalling, per indirizzare verso la porta di Pau Lopez. Palla alta. 41′ PRIMA Traversa DI Milik, POI palo DI Zielinski: NAPOLI ...

Meret salva il Napoli dal burrone. La Roma vince 1-0 al 45' - il Napoli spreca di tutto : Il Napoli scende in campo c on 25 minuti di ritardo. Non sappiamo se condizionati dall’assenza di Ancelotti, dai fatti di mercoledì, fatto sta che gli azzurri regalano alla Roma un quarto di partita. La squadra di Fonseca ne approfitta parzialmente. Va in rete con Zaniolo e spreca un rigore con Kolarov sul cui sinistro è bravissimo Meret a stendersi sulla destra e a deviare. Il Napoli schiera la miglior formazione possibile, quindi nessun ...

Gol Zaniolo - mamma mia che fuoriclasse : Roma in vantaggio contro il Napoli [VIDEO] : GOL Zaniolo – Si sta giocando il primo match valido per la 10^ giornata del campionato in Serie A, in campo Roma e Napoli in un match d’alta quota ed in grado di portare indicazioni per il proseguo del torneo. Inizio super per la squadra di Fonseca che gioca con grande intensità e qualità, gli uomini di Ancelotti invece in difficoltà. Il match si sblocca al 19′. Il marcatore? Zaniolo. Momento magico per il talento della ...

Roma-Napoli 1-0 diretta live - altra magia di Zaniolo - Meret para un rigore : Roma-Napoli diretta live – Inizia con il botto la 10^ giornata del campionato di Serie A, nel primo match grande partita tra Roma e Napoli che preannuncia grande spettacolo. La squadra giallorossa sta attraversando un ottimo momento e punta le zone altissime della classifica, la squadra di Fonseca ha vinto agevolmente nell’ultimo match contro l’Udinese con il risultato di 0-4. Momento altalenante per il Napoli che però ha ...

LIVE Roma-Napoli 1-0 - Serie A in DIRETTA : ospiti vicinissimi al pareggio. Smalling salva sul colpo di testa di Di Lorenzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Tiro di Insigne sull’imbucata di Zielinski, palla che termina a lato di poco della porta difesa da Pau Lopez, con il portiere spagnolo che dava però la sensazione di poterci arrivare. 29′ Smalling CON UN MIRACOLO SUL colpo DI testa EFFETTUATO DA DI Lorenzo! Prodigioso il salvataggio del difensore inglese a Pau Lopez battuto. Napoli vicinissimo al pareggio. 28′ ...