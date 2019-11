Ho preso una pasticca e mezzo di ecstasy | lo sballo dei giovani tra alcol e

Spagna - in 5 abusano di una 14enne. Per i giudici non è stupro : “Aveva preso alcol e droga” : Un tribunale di Barcellona ha assolto dal reato di stupro 5 uomini accusati di aver abusato di una minorenne, riducendo la detenzione solo perché la vittima, sotto effetto di alcol e droga, era in stato confusionale. Proteste sono quindi scoppiate in Spagna da parte dei movimenti per la difesa dei diritti delle donne.Continua a leggere

Napoli-Atalanta - Ancelotti : “L’arbitro e il VAR hanno preso una topica”. E spiega la sua espulsione : “Mi sembra evidente il rigore, c’è il disinteresse del difensore per la palla. L’arbitro e il Var hanno preso una topica e chiuso il discorso. Ormai siamo arbitrati dal VAR“. Così un deluso Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport gli episodi nel finale della partita contro l’Atalanta. “L’espulsione? Ho detto a Giacomelli se non avesse il dubbio che fosse rigore e ...

Una Vita - spoiler Spagna : Susana fugge dopo aver appreso della partenza di Armando : Le trame di Una Vita, riguardanti le puntate in onda da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre in Spagna, rivelano che Susana Seler deciderà di vivere il suo nuovo amore alla luce del sole. La sarta, infatti, porterà Armando a ballare dove i testimoni non potranno fare altro che notare il loro feeling. Ramon e Carmen, invece, regaleranno a Lolita una culla mentre Marcia deciderà di stare accanto a Santiago come una moglie devota. Una decisione che ...

Partecipa ad una maratona e arriva terzo ma poi si scopre che per “accorciare” aveva preso un bus : Una vicenda tanto ridicola quanto surreale quella accaduta a Londra dove un uomo , corridore amatoriale, ha Partecipata alla maratona Kielder di Newcastle, nel Nord dell’Inghilterra ed è arrivato terzo. L‘uomo, Rob Sloan, è stato premiato ma poi ci si è accorti che non aveva Partecipato correttamente ma, durante il percorso, aveva preso un bus turistico e così dopo essersi fermato al 32esimo chilometro aveva ripreso per gli ultimi ...

Il Paradiso delle Signore - Giulia Arena : “Ho preso una decisione!” : Giulia Arena de Il Paradiso delle Signore confessa: “Presto cederò” Giulia Arena ha rilasciato una lunga intervista al magazine Diva e Donna. E in questa occasione l’attrice ha parlato ovviamente della soap Il Paradiso delle Signore dove interpreta la cinica nobildonna Ludovica Brancia di Montalto. Ma nell’intervista ha ovviamente anche parlato un po’ di sè e della sua vita privata, facendo un annuncio che ha già ...

Napoli - ordigno esplode davanti nota cioccolateria a Mergellina. preso un ragazzo di 16 anni : «Una bravata» : Questa notte, intorno alla mezzanotte, in via Giordano Bruno a Napoli, zona Mergellina, ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale (forse un grosso petardo) davanti ad una nota...

Domenica In - Mika fa una confessione dolorosa : “Fu preso in ostaggio” : Mika fa una confessione spiazzante a Domenica In: “Mio padre fu preso in ostaggio” Puntata intensa quella di Domenica In di oggi: dopo l’intervista a Valeria Fabrizi e Flavio Insinna è venuta la volta della star del pop Mika, celebre in Italia per aver fatto giudice a X Factor e per il programma di Rai1 Stasera Casa Mika. Si è aperto in una lunga intervista dove ha parlato del suo nuovo album (My Name Is Michael Holbrook) e ...

“Stasera tutto è possibile”. La Rai ha preso una decisione su Stefano De Martino e il su programma : Che portento Stefano De Martino! Merito degli sceneggiatori, degli ideatori, ma certamente anche del padrone di casa se il programma da lui condotto “Stasera tutto è possibile” verrà prolungato con una puntata in più rispetto a quelle previste, concludendosi lunedì 11 novembre, piuttosto che lunedì 4 novembre come da palinsesto. Insomma, il suo format piace e da quello che ci sembra di capire sembra che Stefano sia diventato il frontman perfetto ...

Soliti Ignoti : Amadeus sorpreso da una rivelazione di Anna Falchi : Amadeus ospita Anna Falchi a Soliti Ignoti e annuncia: “Facciamo una puntata con Ignoti bambini?” E’ stata la bellissima Anna Falchi l’ospite vip della puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di oggi, sabato 5 ottobre 2019. Scesa dalla sua postazione nel round finale del gioco, Anna Falchi a Soliti Ignoti, prima di far indovinare (o almeno provare) alla concorrente in gara l’identità a lei abbinata, ha chiesto ...

Mondovì - deruba e aggredisce una ragazza sul treno : preso magrebino : Federico Garau La giovane è stata afferrata per il collo dallo straniero che la aveva appena derubata e voleva essere lasciato in pace: salvata dall'intervento di un altro passeggero e del capotreno Ha rapinato e poi aggredito una ragazza sul treno Savona-Torino, ma non è riuscito comunque ad evitare l'arresto da parte dei carabinieri della compagnia di Mondovì (Cuneo). Protagonista in negativo della vicenda un marocchino di 37 anni, ...

Allegri – Dopo tante chiamate - l’ex Juve preso una decisione : Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri conferma il suo anno lontano dal calcio. Allegri resta fermo, ma a stipendiato dalla Juventus, fino al prossimo giugno. Ecco quanto riportato dal quotidiano in merito al suo futuro: “Anno sabbatico confermato. La spina resta staccata. Massimiliano Allegri non tornerà in panchina prima della prossima stagione: la scelta non cambia, ...

Omicidio a Canicattì - ucciso un anziano agricoltore per una stradina contesa : preso il killer : Un agricoltore di 68 anni, Vincenzo Sciascia Cannizzaro di Canicattì (Agrigento), è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti al suo casolare. In manette un 70enne del posto. Il delitto sarebbe riconducibile a diatribe personali e a problemi di vicinato.Continua a leggere

U&D 27 settembre - Martinez frequenta una ragazza ed avrebbe preso in giro la redazione : Javier Martinez ha preso in giro la redazione di Uomini e donne? La domanda nasce spontanea e la questione che i fan del noto dating show vedranno svilupparsi nella puntata di oggi, 27 settembre, è stata abbondantemente anticipata dagli spoiler. Dunque il bel Javier - che abbiamo imparato a conoscere durante l'ultima edizione di Temptation island dedicata alle coppie non famose - ha ricevuto una segnalazione da parte di una ragazza che ha ...

Giovanni Ciacci : "Nessuna condanna dalla Rai - sono indagato per aver preso un vestito dalla sede di Napoli senza la bolla" : "Giovanni Ciacci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. E’ stato lui a dare le dimissioni”. Lo sostiene Carlo Freccero in un'intervista rilasciata al Magazine del Fatto Quotidiano. Ma lo stylist, pronto a debuttare su Tv8 con Vite da Copertina, non ci sta e ribatte (sempre su FQMagazine): "Procederò per le vie legali nei confronti del direttore Freccero. Ad oggi io non ho ricevuto nessuna ...