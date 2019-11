Formula 1 – Terminate le FP3 ad Austin | Verstappen vola | problema al motore per Leclerc!

Formula 1 – Terminate le Fp2 in Texas : Hamilton davanti a tutti negli Stati Uniti - seguono una Ferrari ed una Red Bull [TEMPI] : Hamilton davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere: bene Leclerc e Verstappen I piloti della Formula 1 sono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti. Al termine delle Fp2 è stato Hamilton, seguito da Leclerc e Verstappen. Quarto tempo invece per Verstappen, che si è lasciato alle spalle Vettel e Valtteri Bottas. Il britannico della Mercedes comanda dunque la seconda sessione di prove ...

Formula 1 – Terminate le FP1 ad Austin : Verstappen davanti a Vettel - indietro Leclerc ed Hamilton [TEMPI] : Max Verstappen è risultato il più veloce delle FP1 di Austin: il pilota Red Bull ha chiuso davanti a Sebastian Vettel e all’altra Red Bull di Albon. indietro Leclerc e Hamilton La Formula 1 lascia il Messico per spostarsi negli USA in vista del Gp di Austin. Il weekend americano inizia con le consuete prove libere del venerdì che si aprono nel segno della Red Bull. Max Verstappen fa registrare il miglior tempo in pista, ...

Formula 1 - Leclerc fa mea culpa e ‘invidia’ Vettel : “non sono al livello di Seb in determinate situazioni” : Il monegasco ha commentato la sua gara, soffermandosi sui problemi emersi sulla propria Ferrari durante il Gran Premio Non è riuscito a capitalizzare al massimo la pole position Charles Leclerc, chiudendo il Gran Premio del Messico in quarta posizione per colpa di una strategia sbagliata. Photo4/LaPresse Deluso nel post gara il pilota monegasco, che ha fatto anche mea culpa ai microfoni di Sky Sport: “sono stato contento della prima ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 in Messico : doppietta Ferrari - Leclerc e Vettel beffano la Mercedes sul finale [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nelle Fp3 del Gp del Messico: doppietta Ferrari a poche ore dalle qualifiche E’ terminata la terza ed ultima sessione di prove libere del Gp del Messico. In attesa delle qualifiche di questa sera i piloti della Formula 1 sono tornati in pista per le FP3. Il più veloce in pista è stato Leclerc, seguito dal suo compagno di squadra Vettel: i Ferraristi hanno beffato i piloti Mercedes sul finale. Il monegasco ha ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 in Messico : Vettel super - Mercedes fuori dalla top 3 [TEMPI] : Vettel davanti a tutti nelle seconde prove libere del Gp del Messico, Mercedes fuori dalla top 3 E’ terminata anche la seconda sessione di prove libere del Gp del Messico. Se al mattino il più veloce è stato Hamilton, nel pomeriggio è la Ferrari a piazzarsi davanti a tutti, con Vettel più veloce col crono di 1.16.607 , seguito da Verstappen e Leclerc, autore di un testacoda sul finale. Bisogna scendere in quarta e quinta posizione ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Messico : Hamilton firma il miglior tempo - ma Leclerc fa paura [TEMPI] : Il pilota della Mercedes fa segnare il miglior tempo nelle FP1 con la gomma più prestazionale, ma il monegasco chiude ad un decimo con le gialle: Vettel solo sesto Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere in Messico, il pilota della Mercedes ferma il crono sull’1:17.327, precedendo di poco più di un decimo la Ferrari di Charles Leclerc. Lapresse Un tempo che fa paura quello del monegasco, fatto ...

Formula 1 – Terminate le FP3 a Sochi : Ferrari impressionanti in Russia - Mercedes costrette ad inseguire [TEMPI] : Charles Leclerc si prende la miglior prestazione nella terza sessione di prove libere, precedendo di tre decimi il compagno di squadra Vettel e la Mercedes di Hamilton Super prestazione di Charles Leclerc nella terza sessione di prove libere, il pilota monegasco fa segnare il miglior tempo al volante di una Ferrari impressionante, fermando il crono sull’1:32.733. Photo4/LaPresse Una mattinata perfetta per il Cavallino, con Sebastian ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 a Sochi : Verstappen il più veloce in Russia - Leclerc davanti alle Mercedes [TEMPI] : Verstappen più veloce di tutti nelle seconde libere del Gp di Russia: bene Leclerc e Bottas E’ terminata la prima giornata in pista per i piloti della Formula 1: al termine delle Fp2 è il nome di Max Verstappen a spiccare in vetta nella classifica dei tempi. L’olandese della Red Bull ha fermato il crono sull’1.33.162, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Bottas. Quarto invece Lewis Hamilton, ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Russia : Leclerc porta la Ferrari davanti a tutti - Mercedes già staccate [TEMPI] : Il pilota monegasco comincia al meglio la prima sessione di prove libere del Gp di Russia, chiudendo al comando davanti a Verstappen e Vettel. Mercedes già staccate Charles Leclerc firma il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, il pilota monegasco ferma il cronometro sull’1:34.462, precedendo di soli 82 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Lapresse Prestazione solida per il giovane driver ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Singapore : Leclerc davanti a tutti - Hamilton si piazza tra le due Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gp di Singapore Continua lo spettacolo nello scenario notturno di Marina Bay: in attesa delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere. Al termine delle Fp3 è Charles Leclerc il più veloce, col crono di 1:38,192: il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle la Mercedes di ...

Formula 1 – Terminate le FP1 a Singapore : Verstappen alza la voce a Marina Bay - Vettel e le Mercedes inseguono [TEMPI] : Il pilota della Red Bull davanti a tutti nella prima sessione di libere a Singapore, alle sue spalle si piazzano Vettel e le due Mercedes di Hamilton e Bottas Si chiude nel segno della Red Bull la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, Max Verstappen fa segnare il miglior tempo fermando il crono sull’1:40.259. Lapresse Una prestazione convincente quella dell’olandese, abile a mettersi alle spalle la ...

Formula 1 – Terminate le FP3 a Monza : Vettel imprendibile - Verstappen sfrutta la scia e precede Leclerc [TEMPI] : Il pilota della Ferrari chiude davanti a tutti la terza sessione di prove libere, precedendo Verstappen e Bottas. Quarto Leclerc, mentre Hamilton si piazza sesto La Ferrari comanda anche la terza sessione di prove libere del Gp di Monza, questa volta è Sebastian Vettel a firmare il miglior tempo, fermando il crono sull’1:20.294 e preparandosi al meglio per le qualifiche di questo pomeriggio. photo4/Lapresse Al secondo posto non ...