Drone con Telecamera | il migliore da comprare

Il Drone Uber Eats che ti consegna il cibo al volo : (Foto: Uber) Partiamo dalla nota dolente: il drone Uber Eats non atterrerà con il cibo ordinato online direttamente in giardino, ma avrà un ruolo fondamentale per velocizzare in modo netto la consegna porta a porta, portando a compimento un progetto del quale si parlava già a fine 2018 quando fu anticipato dal numero uno Dara Khosrowshahi. Presentato in occasione dell’evento Forbes 30 under 30, questo piccolo velivolo in grado di decollare ...

Maltempo Sicilia : GiampeDrone incontra il sindaco di Rossiglione : In attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, si è svolto oggi in Regione un incontro tra l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo e le rispettive strutture tecniche, per rispondere alle varie esigenze del territorio, dopo il Maltempo dei giorni scorsi. L’obiettivo era quello di individuare le azioni più opportune dopo gli eventi calamitosi che hanno portato a sfollare ...

Libano - settimo giorno di proteste : scendono in piazza i militari. Drone israeliano cade oltreconfine - Hezbollah : “Abbattuto da noi” : Il settimo giorno di proteste contro carovita e corruzione, presto trasformatesi in manifestazioni antigovernative, in Libano si è aperto con l’intervento dei militari di Beirut per riaprire le principali strade bloccate dai manifestanti in tutto il Paese. Si tratta della prima volta, dall’inizio delle tensioni, che l’esercito scende in strada, dopo gli scontri tra manifestanti e polizia che, al momento, hanno causato due morti ...

UPS e la farmaceutica CVS avviano le consegne di medicinali via Drone : L’azienda di logistica UPS, tramite la sua sussidiaria UPS Flight Forward, ha siglato un accordo con la casa farmaceutica CVS Pharmacy (sussidiaria di CVS Health Corporation) per la consegna di medicinali tramite drone. Il programma includerà la consegna di prescrizioni e di prodotti in vendita al dettaglio sia presso aziende sia nelle case di privati cittadini, clienti di CVS Pharmacy. Questo accordo è di grande rilevanza, perché UPS ...

Moto3 - risultato FP3 GP Giappone 2019 : Ogura paDrone di casa sul bagnato - Migno continua a sorprendere : La pioggia ha accolto team e piloti al risveglio a Motegi, bagnando il tracciato per la terza sessione di prove libere del GP del Giappone 2019 e rendendo di fatto definitiva la classifica delineatasi ieri per il passaggio del turno alla Q2. Questa mattina il più rapido di tutti in condizioni proibitive è stato il padrone di casa Ai Ogura (Team Asia) che ha regalato più di qualche gioia al sempre caloroso pubblico nipponico anche in giornate più ...

Moto2 - risultato FP3 GP Giappone 2019 : Dixon paDrone del bagnato - brilla lo Sky Racing Team con Marini e Bulega : Le previsioni annunciavano pioggia per questo sabato mattina a Motegi, e l’acqua è effettivamente arrivata impedendo qualsiasi miglioramento di classifica nelle FP3 e congelando dunque gli accessi per le qualifiche a quanto visto ieri. L’ultima sessione di prove libere del GP del Giappone 2019 di Moto2 è terminata con il miglior tempo del britannico Jake Dixon (Gaviota Angel Nieto Team), maestro di queste condizioni e capace di ...

Paolo Bonaiuti - ritratto di un turboberlusconiano tradito dal paDrone (nonostante la lealtà) : All’ultimo compleanno per i 79 anni, a luglio, aveva ricevuto dopo tanto tempo una telefonata dall’amico Silvio Berlusconi. Auguri, chiacchiere di circostanza, ma nulla: qualcosa si era rotto definitivamente. Paolo Bonaiuti non era più un berlusconiano. Aveva questa debolezza, che gli amici ancora oggi, dopo la notizia della morte, gli accreditano: la lealtà. Una lealtà spesso cieca, eccessiva, che lo rendeva quasi una comparsa teatrale (la ...

Successo per il volo di un Drone pilotato con lo sguardo : offre nuove possibilità alle persone affette da Sla : Sperimentato con Successo il volo di un drone pilotato con lo sguardo. Nello specifico, all’aviosuperficie Aliquirra, (Comune di Perdasdefogu, Nuoro) all’interno dello spazio aereo del Poligono interforze del Salto di Quirra (Pisq), la società 3D aerospazio, socia del Distretto Aerospaziale della Sardegna (Dass), ha coordinato nei giorni scorsi le prove in volo di un drone controllato, in tutte le manovre effettuate, dallo sguardo ...

Europa League – Drone con la bandiera dell’Armenia sorvola Dudelange-Qarabag : partita sospesa! [VIDEO] : Un Drone con attaccata la bandiera dell’Armenia sorvola il campo durante Dudelange-Qarabag: l’arbitro sospende la partita Calcio e politica continuano ad intrecciarsi. Episodio davvero singolare accaduto durante la gara di Europa League fra Dudelange e Qarabag: un Drone con attaccata la bandiera dell’Armenia ha sorvolato lo stadio Josy Barthel. L’intento era chiaramente quello di far innervosire i giocatori del ...

Paolo Palumbo - malato di Sla - guida un Drone con gli occhi : Ha guidato un drone a chilometri di distanza soltanto usando gli occhi. L’impresa è di Paolo Palumbo, ventiduenne malato di Sla. Dalla sua casa di Oristano, grazie a un puntatore oculare modificato e a un software, Palumbo è riuscito a far volare un drone fino all’aviosuperficie Aliquirra, a Perdasdefogu all’interno dello spazio aereo del Poligono Interforze del Salto di Quirra, in Ogliastra. «Dopo un breve periodo di addestramento, ...

Skydio 2 è il Drone con sei videocamere 4K che segue il proprietario anche a 1 - 5 km di distanza : Chi ama fare riprese durante le proprie imprese sportive, in genere usa una action cam, come ad esempio la GoPro. Usare un drone è difficile, a meno che non ci sia qualcuno molto bravo a radiocomandarlo. Oppure che non si usi il drone intelligente come lo Skydio 2, che non necessita di telecomando: può “seguire” autonomamente il proprietario, volando e filmando. Non è un inedito, gli appassionati di droni sanno che esistono da tempo ...

Saipem : contratto da 40 mln per fornire tecnologia basata su HyDrone a Equinor : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Saipem ha firmato un contratto con Equinor per la fornitura di servizi nell’ambito del subsea per un valore di circa 40 milioni di euro che prevede l’utilizzo di Hydrone-R, drone (Uid) per gli interventi sottomarini, e del Rov Hydrone-W, robot sottomarino a controllo remoto interamente elettrico, presso il campo Njord Field, nell’offshore norvegese. Si tratta del primo accordo a livello ...

Saipem : contratto da 40 mln per fornire tecnologia basata su HyDrone a Equinor (2) : (AdnKronos) – Il programma Hydrone, eseguito interamente da Sonsub, la linea di business di Saipem dedicata a Life of Field, Underwater Technology e Subsea Processing, è un punto chiave del piano di sviluppo tecnologico di Saipem associato alla robotica sottomarina. Oggi, rileva Francesco Racheli, Coo della divisione offshore E&C, “stiamo facendo la storia della robotica sottomarina: il nostro visionario programma Hydrone, ...

Paolo Palumbo - il giovane malato di Sla che sa pilotare un Drone con lo sguardo : malato di Sla, il giovane chef Paolo Palumbo, 22 anni, è riuscito a pilotare a distanza con successo il volo di un drone...