U&D | Ida Platano su Riccardo | ' Lui è un signore | mentre io sono più selvaggia'

U&D - torna l'amore tra Ida e Riccardo : i due riappaiono insieme sui social : È finalmente sbocciato (di nuovo) l'amore tra la dama del parterre del trono over di Uomini e Donne Ida Platano ed il cavaliere Riccardo Guarnieri. I due protagonisti tengono ormai incollati molti telespettatori a causa della loro lunga e travagliata storia d'amore e, attualmente, la loro relazione sembra aver preso una piega positiva: la coppia da qualche tempo ha deciso di concedersi una nuova chance e le cose, tra i due, sembrano per il ...

Ida Platano - prima foto con Riccardo dopo la pace a U&D : 'Non si va indietro ma avanti' : dopo che su Canale 5 è andata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui hanno confermato di essere tornati insieme, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno scelto Instagram per ufficializzare il loro ritorno di fiamma anche sui social network. Sul profilo della dama, infatti, è stata pubblicata la prima foto della coppia appena riunita, con tanto di romantica dedica di lei al ritrovato fidanzato. Boom di 'like' per Ida e Riccardo sui social Ida ...

Giorgio Manetti - ex U&D - critica il comportamento di Gemma : 'Potrebbe avere due fidanzati' : Gemma Galgani continua ad essere al centro delle dinamiche di Uomini e donne, con la sua ricerca sempre più complicata dell'anima gemella. La nuova stagione del Trono Over si è aperta con l'interesse per Jean Pierre, il quale però non ha negato di considerarla, almeno per il momento, solo un'amica. Le insistenze della dama e le lacrime davanti all'interesse del cavaliere per altre signore hanno attirato l'attenzione anche di Giorgio Manetti. Il ...

Miss Italia - Carolina Stramare torna single : l’ex fidanzato verso U&D : Carolina Stramare è di nuovo single e il suo ex fidanzato, Alessio Falsone, potrebbe presto sbarcare a Uomini e Donne. Qualche mese fa la modella è stata eletta Miss Italia 2019. Dopo la vittoria sul palco in tanti avevano notato il suo bellissimo fidanzato, accanto alla ventenne da diverso tempo. La coppia sembrava molto innamorata su Instagram, ma sembra che l’idillio si sia rotto. La Stramare infatti ha confessato al settimanale DiPiù ...

U&D di martedì 29 ottobre : Ida e Guarnieri esprimono il desiderio di tornare insieme : Quest'oggi 29 ottobre andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne condotto come sempre da Maria De Filippi. La puntata inizierà con Ida e Riccardo al centro dello studio per esprimere il loro desiderio di frequentarsi e provare a ritornare insieme. Il tutto sarebbe un epilogo molto dolce per un amore tra i due che è stato molto travagliato, ma c'è qualcuno che ancora non accetta questo amore. Stiamo ...

U&D - Incarnato contro Ida e Riccardo sui social : 'Fai del bene e dimenticalo' : In questi giorni il Trono Over di Uomini e Donne è molto movimentato. Dopo che Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro tormentata storia d'amore, Armando Incarnato è andato su tutte le furie. Il Cavaliere partenopeo in queste ore sta lanciando varie frecciatine alla coppia. A scatenare la rabbia di Armando sarebbe stato il comportamento di Ida. Quest'ultima aveva deciso di chiudere le porte del suo ...

U&D - Armando provoca Ida e Riccardo su IG : 'Da oggi chiamatemi Cupido' : Ad Armando Incarnato sembra non andare proprio giù il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo: tramite suo profilo Instagram, infatti, il napoletano ha lanciato più di una frecciatina velenosa alla neo coppia, lasciando intendere che ad entrambi stanno bene le "corna". I tre protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, dunque, continuano a far discutere anche ora che la Platano si è ricongiunta all'ex fidanzato, non senza dubbi. Armando lancia ...

U&D - Ida titubante sul ritorno di fiamma con Riccardo : ‘Facciamo fatica a capirci’ : Durante la puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over, sono stati protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dal confronto con il Cavaliere, la Dama è apparsa piuttosto titubante in merito ad un ritorno di fiamma. I telespettatori del dating-show sanno benissimo quanto sia stata tormentata la liaison tra Ida e Riccardo. Dopo la partecipazione a Temptation Island la storia è naufragata. Da qui i numerosi alti e bassi tra la ...

U&D - oggi 28 ottobre : Gemma in lacrime per Jean Pierre - Ida teme di soffrire per Riccardo : oggi 28 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne ricca di colpi di scena, dove le assolute protagoniste sono state Gemma Galgani e Ida Platano. Se la dama di Torino è scoppiata a piangere per aver appreso delle nuove frequentazioni di Jean Pierre, la bresciana ha mostrato dei dubbi dopo aver deciso di dare una seconda possibilità a Riccardo Guarnieri. Uomini e Donne: Gemma regala un peluche a Jean ...

Spoiler U&D del 29 ottobre : Ida e Riccardo ritornano assieme - Armando si sente usato : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui domani, martedì 29 ottobre, verrà trasmessa una nuova puntata del trono over che si preannuncia ricca di colpi di scena. Occhi puntati ancora una volta su Ida e Riccardo i quali, questa volta, riusciranno a trovare un punto di incontro dopo un periodo decisamente tormentato che hanno vissuto. Tale situazione non piacerà per ...

Anticipazioni U&D - Ida parla di Riccardo : 'Manca il trasporto fisico' : Una tra le coppie del Trono Over di Uomini e Donne più amate dal pubblico è quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, anche per via dei tanti tira e molla che hanno caratterizzato la loro relazione. A distanza di quasi un anno da quando si erano detti addio, i due hanno deciso di riprovarci, nonostante i litigi che da sempre portano in studio. Dopo due anni dal primo incontro, però, non è semplice riuscire a fare andare le cose nel ...

Anticipazioni U&D del 28 ottobre : Riccardo torna da Ida - Gemma in lacrime per JeanPierre : L'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda lunedì 28 ottobre come sempre alle 14.45 circa su Canale 5. Le Anticipazioni di questa settimana rivelano che si partirà subito con le novità che riguardano i protagonisti del trono over. Occhi ben puntati soprattutto sul percorso di Ida e Riccardo, che torneranno in studio per un nuovo confronto dopo la lettera d'amore che il cavaliere aveva indirizzato alla sua ex fidanzata. E poi ancora ...

Spoiler U&D - Ida si lamenta di Riccardo dopo il ritorno insieme : 'Non c'è tanta passione' : Nel fine settimane c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne trono over nel corso della quale non sono mancati i colpi di scena. In studio si è tornato a parlare di Ida e Riccardo dopo che i due pretendenti del trono over avevano comunicato la loro intenzione di abbandonare il programma e provare a vivere la loro relazione fuori dagli studi televisivi. La dama non ha nascosto una certa delusione per la 'freddezza' mostrata dal ...

Gossip U&D - Riccardo deluso da Ida : 'La nostra storia sporcata dalla bugia su Armando' : Come procede la storia d'amore tra Ida e Riccardo a distanza di qualche settimana dalla fatidica lettera d'amore che il cavaliere ha voluto dedicare alla sua ex fidanzata? Sono tantissimi i fan della coppia nata nello studio di Uomini e donne curiosi di scoprire le ultimissime novità e Riccardo, intervistato dal magazine della trasmissione di Canale 5, ha ammesso che c'è stata una bugia di Ida che lo ha fatto molto soffrire e che aveva a che ...