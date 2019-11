Torino | multa record al 24enne in monopattino | anonimo pagherà la sanzione ridotta a

Torino - in monopattino senza patente - multa da 6400 euro per un 24enne : “Non ho i soldi” : Il giovane è finito nel mirino della circolare anti monopattino della polizia municipale di Torino che da giorni sta colpendo tante persone che avevano deciso di muoversi col mezzo elettrico. "Non c’è alcun accanimento ma no son regolamentati e oltre i 6 chilometri orari qualunque mezzo viene considerato un veicolo" ha spiegato il capo della Municipale.Continua a leggere