Roma | il direttore di servizio della metro non aveva requisiti per la nomina Ma il

Paolo Romano in Sky Italia come direttore commerciale Sky Media : L’1 ottobre Paolo Romano entrerà in Sky Italia per ricoprire il ruolo di direttore commerciale di Sky Media, con la responsabilità di coordinare le reti di vendita pay e free. Lavorerà a diretto riporto di Giovanni Ciarlariello, Chief Media, Digital & Data Officer. Paolo Romano ha maturato una lunga e ricca esperienza nel settore televisivo Italiano, lavorando in importanti aziende e concessionarie tra cui ...