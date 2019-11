“Non potevo dargli un figlio” Ivana Spagna in lacrime a Storie italiane | “Ora sono sola

MotoGp - Viñales non nasconde l’amarezza : “Non potevo lasciar andare via Marquez - ma è finita male” : Lo spagnolo ha parlato dell’esito della gara in Australia e della sua caduta, esprimendo il proprio rammarico Una gara bellissima, macchiata dalla caduta arrivata nel finale a togliergli non solo la possibilità di vincere, ma anche il podio. Maverick Viñales mastica amaro al termine del Gran Premio d’Australia, terminato nella ghiaia a poche curve dal traguardo, dopo una battaglia tostissima con Marc Marquez. AFP/LaPresse Il ...

Boxe - Domenico Valentino : “Non potevo lasciarmi sfuggire l’opportunità di combattere per il titolo europeo” : Il 25 ottobre a Milano il campione d’Europa dei pesi leggeri Francesco Patera difenderà il titolo contro il campione d’Italia Domenico Valentino sulla distanza delle dodici riprese. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Segui Valentino-Patera di Boxe in diretta streaming su DAZN Valentino si rivede nel modo di boxare di Patera: “E’ vero che ha uno stile simile al mio. L’ho sempre detto che è la mia fotocopia. Sostiene di ...

Milan - Rebic svela : “Non potevo rifiutare questa offerta - mio padre mi ha detto di accettare subito” : L’attaccante croato ha parlato del suo arrivo in rossonero, svelando alcuni retroscena della trattativa La nuova avventura con la maglia del Milan non è iniziata benissimo per Ante Rebic, riuscito a totalizzare fino a questo momento pochi minuti in campo con la maglia rossonera. Spada/LaPresse Il suo momento però è vicino, il croato infatti potrebbe esordire dal primo minuto con il Torino, nel posticipo della quinta giornata di Serie ...

Llorente dai social : “Non potevo immaginare inizio migliore - Vamos” : Fernando Llorente, suoi social ha celebrato la vittoria per 4-1 sul campo del Lecce. Migliaia i messaggi dei tifosi azzurri, già pazzi per il Re Leone: “3 punti e doppietta! ️️ Non potevo immaginare un inizio migliore #LecceNapoli 1-4 #AvantiCosì #ForzaNapoliSempre #Vamosss” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Napoli, Ciotola: “James un depistaggio per Lozano, non sarebbe mai arrivato. ...

Terrorismo - macedone assolto dopo 3 anni di carcere al 41 bis : “Non era al servizio dell’Isis”. Lui : “Potevo scappare ma sono innocente” : La sua immagine e le sue generalità erano finite sui giornali, nei servizi televisivi e su internet con l’accusa di essere un affiliato dell’Isis, che favoriva il Terrorismo internazionale con l’arruolamento di combattenti da inviare in Siria. dopo tre anni di carcere, il macedone Ajhan Veapi, musulmano residente ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, è stato assolto per non aver commesso il fatto dalla corte ...

F1 - Lance Stroll attacca Vettel : “Non doveva rientrare così. Per il contatto con Gasly non potevo fare altro” : Il Gran Premio di Formula Uno 2019 di Monza ha visto da un lato il grande successo di Charles Leclerc ma, contemporaneamente, anche il grave ed inopinato errore di Sebastian Vettel alla variante Ascari. Un testa-coda nel corso del sesto giro che ha rovinato la gara (e l’umore) del tedesco, ma non solo. Chi ne ha fatto le spese, doppiamente, è stato Lance Stroll. Il canadese della Racing Point, infatti, è stato colpito dal ferrarista che ...