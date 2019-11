Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 1 novembre 2019) Accusava dolori all’addome, ha scoperto di. Protagonista della vicenda una34enne che dopo essersi recata all’di Sant’Agata di Militello, in provincia di, è stata sottoposta a un’ecografia che ha svelato l’origine del malore. Da un convento dei Nebrodi è stata trasferita a Palermo Lache era ospite di un convento di un piccolo comune dei Nebrodi è stata trasferita a Palermo dall'ordine religioso al quale appartiene, che non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo. La notizia, riportata dalla Gazzetta del Sud di, ha trovato comunque riscontro in ambienti ecclesiastici. La stessa fonte ha fatto sapere che la, dopo avere partorito, potrà scegliere di abbandonare l’ordine e dedicarsi al ruolo materno.

SkyTG24 : Messina, suora va all'ospedale e scopre di essere incinta - Adnkronos : #Messina, suora finisce in ospedale e scopre di essere incinta - rtl1025 : ?? #Messina, #suora va in #ospedale per dolori alla pancia e scopre di essere #incinta ?? -