Chirurgia | Torino | trapiantati gli organi di un donatore “a cuore fermo”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019) Nei giorni scorsi sono statigliprelevati e rigenerati di un“a, presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di. L’ospedale Molinette, che da sempre rappresenta un’eccellenza nazionale ed internazionale nel campo dei trapianti, ha raccolto e reso possibile il desiderio di una cittadina e della sua famiglia di poter aiutare alcuni pazienti in lista d’attesa per trapianto. Per le Molinette si tratta del primo caso di“a. Il prelievo tradizionale avviene normalmente in stato di “morte cerebrale”, ma con il sistema cardiovascolare che continua a funzionare. In questo caso il decesso è stato dichiarato in seguito alla cessazione dell’attività cardiaca, che invece comporta un rischio di un rapido deperimento degliche così non possono più essere prelevati a scopo di trapianto. In pratica, dopo ...

