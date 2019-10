Sconcerti | la Juve resiste ma non insiste L’Inter di Conte può approfittarne

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Anche laè stanca, non solo l’Inter. Ed “anche laha giocatori che si stanno velando”. Lo scrive Mariosul Corriere della Sera.può. Tra i bianconeri c’è Cristiano Ronaldo meno presente, Bernardeschi che non esplode, Bentancur non all’altezza di Pjanic. “Manca attenzione ai dettagli, molti buoni tiri non diventano occasioni per superficialità”. A Napoli si fermano reciprocamente sia il Napoli che l’Atalanta (che mostrano i loro limiti di fondo) e adessoe Inter hanno aumentato il distacco dagli avvversari, che sono anche cambiati. “Torna nel corteo tutto il rumore di Roma città, specialmente la squadra di Zaniolo”. La Roma a volte è una squadra confusa perché attacca con chiunque e in modo poco lineare, ma ci sono giorni buoni in cui travolge anche gli avversari. “Così, quasi ...

cbatcaselli : ...– E MARIO SCONCERTI? RIESCE NELLA MIRABOLANTE IMPRESA DI NON SPENDERE UNA RIGA SUGLI ERRORI ARBITRALI DI NAPOLI-ATALANTA E JUVE-GENOA… - cmdotcom : Un Cappuccino con Sconcerti: ecco cosa manca alla #Juve per convincere - Fprime86 : RT @cmdotcom: Un Cappuccino con #Sconcerti: ecco cosa manca alla #Juve per convincere -