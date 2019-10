RAGE 2 | la seconda espansione TerrorMania ha una data di uscita

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Nelladi2, i giocatori esploreranno la perversa e maledetta versione alternativa della Zona devastata, il Regno dei morti.2:uscirà il 14 novembre per PC, Xbox One e PlayStation 4.Fermate la maledizione prima che l'armata scheletrica delle tenebre invada il regno dei vivi. Un gioco da ragazzi, no? I giocatori impugneranno una nuova arma: una potente spada che è anche la chiave per aprire i portali tra le realtà (ma soprattutto è una spada) e affrontate una legione di nemici scheletrici.Esplorando le versioni distorte di luoghi familiari come Wellspring (Hellspring) e la Città incolta (Città d'ossa) oltre a nuove zone come le Isole galleggianti e l'ospedale, i giocatori daranno la caccia ai frammenti del NecroDisco necessari a sigillare il portale per la dimensione alternativa una volta per tutte.Leggi altro...

