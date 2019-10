Porrà Sky | «Ha ragione De Laurentiis | i vertici arbitrali devono spiegare Assurda

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “Un’espulsione”. Giorgiodefinisce così, commentando dagli studi di Sky Sport, il rosso (con relativa squalifica) a Carlo Ancelotti nel finale di Napoli-Atalanta. Questione, anche, di rispetto: “Stiamo parlando di Ancelotti, l’allenatore il più zen del mondo. La storia che si porta appresso merita rispetto assoluto. Ha solo chiesto spiegazioni su situazioni che nemmeno noi abbiamo capito. Espulsionesi dice anche d’accordo con De(“ma non nei toni”) sul rigore non concesso a Llorente: “Non mi capacito del non uso di questo strumento. Il rigore è apparso solare ed enorme in tempo reale, magari un po’ meno rivisto nei replay. Ma per resta sempre rigore. Quella azione andava rivista alla Var, o è rigore o è fallo. Ora iperché gli arbitri hanno questo ...

