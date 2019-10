Per far soldi con l’assicurazione simulano un incidente con un cinghiale | poi l’amara

Pronti a fare facce buffe? Xiaomi ha in serbo una sorpresa Per la fotocamera frontale : Secondo gli ultimi rumor Xiaomi sarebbe pronta ad abilitare la cattura di video slofie tramite la fotocamera frontale L'articolo Pronti a fare facce buffe? Xiaomi ha in serbo una sorpresa per la fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Fca-Psa - il matrimonio che serve ad entrambi. Ecco Perché si farà : E’ il matrimonio dell’anno quello tra Fca e PSA. Con ogni probabilità lo scambio degli anelli, ovvero la finalizzazione dell’accordo, avverrà nel 2020. Un matrimonio che il numero uno del gruppo francese Tavares auspicava da tempo e che, a guardarlo dal lato italo-americano, si dovrebbe fare e basta. Nonostante le dichiarazioni di facciata sulla capacità di andare avanti con le proprie forze, Fca è infatti rimasta indietro su tutta ...

Abbaiare alla Luna non serve. Anche se - lì Per lì - può farti sentire lupo : José Palacios, il suo domestico più antico, lo trovò che galleggiava sulle acque depurative della vasca da bagno, nudo e con gli occhi aperti, e credette che fosse annegato. Sapeva che era uno dei suoi molti sistemi per meditare, ma lo stato di estasi in cui giaceva alla deriva sembrava quello di chi non appartiene più a questo mondo.Non si azzardò ad avvicinarsi, ma lo chiamò con voce sorda secondo ...

Dagli scarti agricoli arriva la farina di insetti Per mangimi animali : Utilizzare gli scarti agricoli per allevare insetti da cui ricavare farine proteiche per produrre mangimi animali di qualità. E’ questo l’obiettivo del progetto FEEDS, appena finanziato dalla Regione Toscana e coordinato scientificamente dall’Università di Pisa. “L’idea è quella di utilizzare i resti agricoli, principalmente spezzato di cereali e residui di mondatura degli ortaggi, come substrati per l’allevamento di insetti da utilizzare per ...

Al papà di Mario Bros il premio Per la cultura : "Continueremo a far divertire tutto il mondo" : Manuela Gatti La più alta onorificenza a Shigeru Miyamoto. Prima di lui scienziati e artisti Prima di lui, lo stesso riconoscimento è stato assegnato a poeti, attori di teatro, biologi e matematici. A sportivi, anche. Mai a un disegnatore di videogiochi. Eppure quest'anno il governo giapponese ha deciso che tra le personalità meritevoli di ricevere il titolo di «Person of cultural Merit», riservato a chi ha dato un contribuito ...

Concorsi Per la direzione di farmacia ospedaliera e territoriale : cv a novembre : La Gazzetta Ufficiale ha reso noto che sono in corso tre bandi di concorso pubblico, di cui una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da impiegare per l'assegnazione di posti di farmacista da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo determinato full time e/o part time per il comune di Limbiate e due avvisi pubblici, di cui uno per il conferimento del ruolo di direzione della struttura complessa farmacia ospedaliera e uno ...

Come fare lo scambio case Per viaggiare e risparmiare : Il Natale non è poi così lontano e per concedervi qualche giorno di relax, una bella vacanza è la soluzione ideale. Se non...

“Via libera alla fusione fra Fca e Peugeot” - l’oPerazione piace a Piazza Affari : Lo riporta il Wall Street Journal. Il titolo Fiat Chrysler Automobiles ha concluso la seduta con un balzo del 9,53% a 12,87 su livelli che non vedeva da aprile

Fiorentina - Montella : “Contento Per Commisso. Ribery? Dalla tribuna mi consigliava i cambi da fare” : Vince in trasferta e in rimonta, è contento per il suo presidente ed elogia la sua stella, anche se non ha giocato. Pienamente soddisfatto Vincenzo Montella dopo il successo della Fiorentina a Sassuolo. Queste le parole del tecnico a fine gara ai microfoni di Sky Sport. “La squadra sta dando risposte importanti. E’ stata una vittoria meritata, siamo cresciuti molto. Il Sassuolo ha avuto qualche giorno di riposo in più rispetto ...

Bologna - sorpreso a fare pipì all’aPerto : multa da 5mila euro : Un ventenne di nazionalità gambiana ha ricevuto una multa di 5mila euro dopo essere stato sorpreso ieri mattina a fare pipì all'interno del parco della Montagnola di Bologna.Continua a leggere

Volevo fare la Rockstar : tutti i Personaggi : Volevo fare la Rockstar - Giuseppe Battiston Olivia è la protagonista di Volevo fare la Rockstar... e poi ho smesso, la nuova fiction di Rai 2 tratta dal blog di Valentina Santandrea. Ma il racconto realizzato da Rai Fiction e Pepito Produzioni è corale e vede intorno a lei tanti personaggi, ognuno con la sua storia, le sue nevrosi e tanti problemi che rispecchiano quelli della società di oggi. Conosciamoli meglio. Volevo fare la Rockstar: ...

Ha un infarto in strada. Un dipendente della Croce Rossa passa di lì Per caso e lo salva : È andato in arresto cardiaco davanti alla moglie e alla figlia mentre si trovava in strada. Ma a salvare l’uomo c’era quello che poi è diventato il suo angelo custode, un dipendente della Croce Rossa, che passava di lì per caso. Il fatto è accaduto a Viareggio e lo riporta il quotidiano La Nazione. Davide, un cinquantenne viareggino, ieri, 29 ottobre, stava camminando tranquillo sul marciapiede ...

Cast e Personaggi di Volevo Fare la Rockstar conquistano il prime time di Rai2 con Valentina Bellè e la sua Olivia : Cast e personaggi di Volevo Fare la Rockstar sono pronti a conquistare il prime time di Rai2 con Valentina Bellè pronta a calarsi nei panni di Olivia, la bella 27enne, costretta a rinunciare ai suoi sogni per affrontare gli ostacoli e le peripezie che la vita le ha messo davanti. Forse tutto è perduto? No e la fiction Rai è pronta a spiegarlo anche al pubblico e a chi si è trovato nella stessa situazione della dolce protagonista. Ad aprire ...

SuPerbike : Xavi Fores torna nel Mondiale e farà parte del Team Puccetti nel 2020 al posto di Razgatlioglu : Lo scorso sabato si è concluso il Mondiale Superbike 2019 ed in questi giorni si continua a delineare la nuova griglia dei piloti per la stagione 2020. L’ultimo annuncio ufficiale in ordine cronologico è arrivato quest’oggi dal Team Puccetti che ha ingaggiato lo spagnolo Xavi Fores per il prossimo campionato delle derivate di serie. Per il pilota iberico classe 1985 si tratta di un rientro nel Mondiale Superbike dopo un’annata ...