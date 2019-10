Pensione | i migliori Paesi dove andare in Europa

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Sarà per il suo fascino irresistibile, per le sue tradizioni gastronomiche o forse per il clima: fatto sta che in vista della lorogli americani iniziano a guardare con sempre maggiore interesse alla nostra cara Italia. Già, perché il nostro Paese si presenta a tutti gli effetti come una dellenazioni europee per trascorrere in pace l'ultimo periodo della propria vita. O almeno così suggerisce il portale International Living, che strizzando l'occhio ai pensionati a stelle e strisce ha incluso la penisola tricolore tra le 5 destinazioni ideali del Vecchio Continente per un buen retiro sicuro, confortevole e a prezzi accessibili. In particolare l'Italia viene lodata per i suoi paesaggi ineguagliabili e il suo stile di vita unico. Da noi i pensionati americani avrebbero non solo la possibilità di godersi un gratificante connubio di ...

mikelibramania : @Marco6U @Scalalexandra @Mov5Stelle A sentire Boeri, Di Maio avrebbe??il??dei privilegi pensionistici dei sindacalis… - mikelibramania : A sentire Boeri, Di Maio avrebbe??il??dei privilegi pensionistici dei sindacalisti??Sembra che il virus poltronitis c… - Donatel12274922 : @vipenzo @salcinz @AlvisiConci @ElisaSoldani1 Soluzioni migliori ok, ma ti ricordo che medici, magistrati e univers… -