Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Unreale che si aggirava neldi un'abitazione ad Albignasego, in provincia di, probabilmente abbandonato da chi lo deteneva – è stato recuperato e portato indai Carabinieri Forestali di. Il rettile, poco più lungo di un metro, era alla ricerca di un riparo e con l'abbassamento delle temperature in queste ultime notti avrebbe rischiato di morire. I carabinieri sono stati avvisati da una famiglia del posto, che ha visto l'animale aggirarsi solitario nel. Una specie protetta Ilreale (Python regius) non è pericoloso, ed appartiene all'elenco delle specie in via di estinzione inserito nella Convenzione Cites. Il rettile è stato trasferito in una struttura specializzata a Jesolo. I Carabinieri stanno ora indagando per cercare di individuare il responsabile dell'eventuale abbandono dell'animale.

aylaf93 : RT @SkyTG24: Padova, pitone in giardino: messo in salvo, rischiava assideramento - SkyTG24 : Padova, pitone in giardino: messo in salvo, rischiava assideramento - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Pitone reale in giardino: lungo più di un metro. Sarebbe morto dal freddo -