Messaggero | Udine e Napoli due scandali Il Var vittima della volontà di affossamento

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Giacomelli e Banti? Il simbolo di un flop. Lo scrive Roberto Avantaggiato sul. Ieri sera la classe arbitrale si è rivelata di nuovo disastrosa. Lo era del resto già stata martedì. Sorprende, però, “ladi” di cui sembra essereil Var, nonostante gli specialisti addetti alla tecnologia. Nicchi e Rizzoli sono sempre più in difficoltà. Perché è quasi impossibile giustificare gli errori che si susseguono ad ogni turno di campionato. “E non si tratta di sbagli commessi da uno o due elementi, ma di una preparazione che si sta rivelando scadente e insufficiente. Se a sbagliare è un arbitro come Irrati (fermo in mezzo al campo e già con il fiato corto dopo 27 minuti di gioco) vuole dire che se non siamo alla frutta, poco ci manca”. E poi c’è Giacomelli, contestatissimo a, tanto da uscire alla fine “a testa bassa e ...

