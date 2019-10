LIVE Monfils-Albot | Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | 4-6 6-4 5-1 | il francese

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Dritto a campo aperto out diche manca il primo match-point 40-0 Servizio slice di grande qualità e dritto in rete di. Tre match-point! 30-0 Rovescio in rete di, che non vede l’ora di uscire dal campo 15-0 Ottimo servizio centrale delC’E’ IL SECONDO BREAK! Affonda il dritto in rete, 5-1 perin questo terzo set e i quarti di finale sono vicinissimi 30-40 Ottimo sventaglio di dritto diche annulla la prima palla break 15-40 Doppio falloe due palle break che hanno il significato di due match-point 15-30 Interrompe la serie di 14 punti a 0, con questa giocata a rete, su un ottimo dritto a sventaglio 0-30 Sale in cattedra, con il dritto gioca con i piedi dentro al campo e le rotazioni sono aumentate 0-15 Dritto in avanzamento in rete,...

