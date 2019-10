Libia | dentro il lager della vergogna Di cui l' Italia è complice

Fonte : espresso.repubblica

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Siamo entrati in uno dei centri di detenzione libici dove i migranti vengono rinchiusi e torturati. Mentre il nostro governo sta per rinnovare l’accordo con il paese africano Il trafficante libico Bija in: ecco la lettera ufficiale di invito" Bija racconta la sua visita in: «Sì, sono stato anche al Ministero dell'Interno» ", l'inferno sotto le bombe di Tripoli " La costa dei: i centri di detenzione dei migranti in, dove neanche l'Onu entra "

