Incendio su un treno in Pakistan | almeno 65 i morti

Pakistan - Incendio su un treno passeggeri nella provincia del Punjab : 67 morti. “Numero delle vittime sta crescendo rapidamente” : Almeno 67 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato su un treno passeggeri in viaggio tra Karachi e Rawalpindi, in Pakistan, vicino alla città di Liaquatpur, nella provincia del Punjab. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è stato causato dall’esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo. Il primo ministro Imran Khan ha ...

