Giappone | un incendio distrugge il castello di Shuri

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Lo splendidodinella prefettura di Okinawa, in, è stato devastato da unche ha abbattuto il corpo principale e altri edifici. Le cause del rogo restano al momento sconosciute. Il corpo del, patrimonio mondiale Unesco e una delle maggiori attrazioni turistiche di Naha, capoluogo dell'isola di Okinawa, è stato distrutto dalle fiamme questa mattina. Il violentoha avvolto rapidamente la costruzione mentre una trentina di persone che vivono nei dintorni delsono state evacuate. Non ci sono vittime. La superficie interessata dall'è estesa circa 4.200 metri quadrati, distrutti anche i palazzi settentrionale e meridionale, costruiti principalmente in legno. Il governo nipponico, attraverso il portavoce Yoshihide Suga, ha assicurato che farà il possibile per ricostruire la struttura, più ...

