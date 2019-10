Dario Argento | Renzi pugnalerà Conte guardandolo in faccia

Arriva la serie tv Longinus di Dario Argento - un thriller tra le Alpi e Siena per il maestro dell’horror : Sarà sicuramente uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi: BIM Production e Publispei hanno annunciato la produzione della serie tv Longinus di Dario Argento , che è il primo progetto del maestro horror italiano dal 2012. Con un titolo che è un riferimento al nome del soldato romano che trafisse il fianco di Gesù in croce con una lancia per confermare la sua morte, sarà una mini serie dalla trama sospesa tra reale e soprannaturale, un ...

