Crisi climatica | ANBI | in Italia una “situazione a chiazze”

I rischi della Crisi climatica in Italia : calo del PIL fino al 10% e crescita delle diseguaglianze : Il cambiamento climatico indotto dall’azione umana rappresenta una delle grandi minacce e delle grandi sfide di questo secolo. Pur non essendo fra le aree più povere e vulnerabili, l’Italia è tuttavia, per la sua collocazione mediterranea, uno dei Paesi europei più esposti alla crisi climatica, un vero e proprio “hot spot” del clima. Proseguendo con il trend attuale di emissioni, l’Italia rischia di avere perdite di alcuni punti percentuali di ...

Contro la Crisi climatica un manifesto per un'economia a misura d'uomo : La generazione Greta non ha bisogno di carezze ma di risposte. Un contributo italiano, per un’economia a misura d’uomo Contro la crisi climatica, viene dal manifesto di cui sono tra i primi firmatari come presidente della Fondazione Symbola con Ettore Prandini presidente Coldiretti, Vincenzo Boccia presidente Confindustria, Francesco Starace Amministrazione Delegato Gruppo Enel, Catia Bastioli Amministratore Delegato Novamont, ...

Il meteo-climatologo Luigi Mariani a MeteoWeb : “Non c’è alcuna Crisi climatica - vari effetti positivi dal riscaldamento globale” : Luigi Mariani, agrometeorologo e meteoclimatologo che insegna all’Università di Milano, in un’intervista ai microfoni di MeteoWeb ha parlato di clima e riscaldamento globale in un momento in cui l’allarmismo sul tema ha raggiunto livelli molto alti. Il Prof. Mariani ha fornito un quadro molto chiaro, partendo dalle conoscenze attuali della climatologia fino al riscaldamento in atto e ai suoi effetti sulla Terra, che non sono solo ...

Al forum Coldiretti il manifesto dell’economia a misura d’uomo contro la Crisi climatica : Affrontare la crisi climatica è una sfida di enorme portata che richiede il contributo delle migliori energie tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali e soprattutto la partecipazione dei cittadini. Importante è stato ed è in questa direzione il ruolo dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. Siamo convinti che, in presenza di politiche serie e lungimiranti, sia possibile azzerare il contributo netto di emissione dei gas ...

Crisi climatica - l’esperto : “Tutti possiamo dare il nostro contributo” : “Tutti possiamo contribuire a contrastare il cambiamento climatico, in ogni ambito della nostra vita: migliorare l’isolamento termico nelle abitazioni; mangiare meno carne; limitare i viaggi in aereo che costano poco, ma inquinano molto; usare e riusare gli oggetti.” L’invito è arrivato dal climatologo Luca Mercalli, presente al festival Internazionale a Ferrara durante un incontro in collaborazione con Etica Sgr. Gesti ...

Iacoboni : importante riconoscimento Crisi climatica da parte Campidoglio : Roma – Commentando il voto all’unanimità di una mozione che impegna sindaca e giunta capitolina a proclamare l’emergenza ambientale e climatica a Roma, Luca Iacoboni, responsabile campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia, dichiara: «È certamente positivo che l’Aula del Campidoglio, su forte spinta degli studenti dei Fridays for Future, oggi riconosca formalmente lo stato di crisi climatica. Il rischio da evitare è però che ...

Clima - parla l’esperto : “Siamo nel mezzo di una Crisi climatica” : ”Il cambiamento Climatico è in atto, siamo nel mezzo di una crisi Climatica” e gli oceani “motori del Clima” sono stati ormai modificati con conseguenze a livello globale, quindi anche per il Mediterraneo. Così il Climatologo Enea, esperto oceanografo, Gianmaria Sannino, spiega all’Adnkronos i contenuti dell’ultimo rapporto Ipcc su ‘Oceano e Criosfera in un Clima che cambia’. “In questo ...

La Crisi climatica può essere un’opportunità per un’economia green : La crisi climatica supera i confini e coinvolge ogni continente infatti saranno milioni i partecipanti in tutto il mondo al #GlobalClimateStrike di venerdì 27 settembre, più di 150 cortei sono stati organizzati sul territorio italiano. E il 28 settembre ci sarà la prima mobilitazione nazionale dei #SaturdaysForFutureper gli acquisti solidali e per una maggiore presa di coscienza sulla sostenibilità dei modelli di ...