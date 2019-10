Come partecipare a ' Avanti un Altro!' | al via i casting per i concorrenti

La Corrida 2020 - aperti i casting : ecco Come partecipare : Tornano a squillare le trombe de La Corrida, il varietà dedicato ai dilettanti allo sbaraglio, ora in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Lo show, giunto su Rai 1 dopo essere stato nel catalogo su Canale 5 dal 1986 al 2011, partirà con la terza edizione il prossimo marzo, ma i casting sono già ufficialmente aperti.come diffuso dal profilo Instagram della trasmissione, è possibile iscriversi ai provini della prossima edizione del ...

Come partecipare a Le Vie dei Tesori a Ragusa - Modica Scicli e Catania : Come partecipare a Le Vie dei Tesori sui campanili a Ragusa, a Scicli, a Modica nelle raffinerie a Catania. Ultima domenica

Ballando on the road 2019 - Milly Carlucci in cerca di talenti : Come partecipare : 6 tappe, 12 appuntamenti dedicati ai ballerini di tutti gli stili e di tutte le età, dal 2 novembre ad Altamura al 15...

Concorso Inps 2019 : 1869 posti - bando e requisiti. Come partecipare : Concorso Inps 2019: 1869 posti, bando e requisiti. Come partecipare Nuovo Concorso Inps 2019 in arrivo il prossimo autunno: sarà certamente uno dei concorsi pubblici più attesi della stagione, ma per saperne di più bisognerà attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe arrivare nel mese di novembre 2019. Questo Concorso era stato annunciato nello scorso mese di luglio dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico e ...

Svolta finale per i risultati del concorso Regione Campania : calendario correzioni ufficiale e Come partecipare : come promesso, c'è la Svolta tanto attesa per i risultati del concorso Regione Campania. Proprio in questa mattinata del 14 ottobre, dopo evidenti sollecitazione pure da parte del presidente De Luca, il Formez ha provveduto a rendere noto il calendario con quale si procederà alla verifica degli elaborati dei candidati alla selezione pubblica. Grazie a quanto riportato solo pochi minuti fa sul sito dell'ente appunto, ecco chiariti quali saranno ...

NOW TV IN REGALO CON HAPPY FRIDAY VODAFONE/ Quando scade l'offerta e Come partecipare : Now TV in REGALO con HAPPY FRIDAY VODAFONE: 4 mesi gratis per le Serie Tv. come ottenere il ticket, le informazioni sulla promozione.

La Beta di CoD Modern Warfare inizia oggi 12 settembre su PS4 : durata e Come partecipare : Da settimane i fan attendevano l'uscita della Beta di CoD Modern Warfare. Ed oggi, 12 settembre 2019, la loro fame è stata saziata dagli sviluppatori di Infinity Ward e dal publisher Activision. Almeno su PlayStation 4: la console di ultima generazione a marchio Sony va infatti ad accoglierne in data odierna la versione di test del nuovo capitolo di Call of Duty, con un'esclusiva temporale sulla rivale Xbox One e sugli utenti che giocano su PC. ...

Tv Talk cerca analisti per l'edizione 2019/20 : Come partecipare ai casting : Tv Talk, lo show magazine del sabato di Rai 3 che si occupa di spiegare al pubblico i fenomeni mediatici del piccolo schermo, ripartirà ad ottobre, in onda dal Centro di Produzione Rai di Milano. Massimo Bernardini, insieme alla squadra formata da Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta accoglieranno nello studio del Talk protagonisti della televisione, giornalisti ed esperti di comunicazione, i cui interventi si alterneranno ...