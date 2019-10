Cesari | “Llorente non commette fallo su Kjaer”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “Spettacoli e veleni” era il tema del salotto di Mediaset di ieri sera. Grazianoha commentato gli episodi dubbi della giornata di campionato, partendo ovviamente da quello più discusso e sicuramente più clamoroso, ildi Kjaer su Llorente in Napoli-Atalanta. “Secondo me è un gravissimo errore di Gacomelli e Banti al Var. Il cross di Mertens, in area di rigore Llorente e Kjaer che si avvinghiano e cadono, Llorente resta molto stupito e sul capovolgimento di fronte arriva il pareggio dell’Atalanta. In 25 secondi succede tutto, un rigore o un gol” Seguono 5 minuti di sospensione in cui, si sottolinea in studio l’arbitro Giacomelli non è mai andato al Var. Cruciani difende l’arbitro o meglio il regolamento “Se non c’è un’occasione clamorosa il Var non interviene per correggere la decisione ...

