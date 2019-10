Tagadà | Fausto Bertinotti dà le pagelle | bocciati Pd e M5s Perché sono destinati al

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019), ospite di Tiziana Panella a, su La7, dà le suea Partito democratico e Movimento 5 stelle dopo la disfatta alle elezioni regionali in Umbria. "Bisogna dare un giudizio sulle forze in campo. Il Pd ha subìto una mutazione genetica che l'ha trasformato in una formazion

tagadala7 : RT @La7tv: #tagada La 'pagella' di Fausto Bertinotti su @pdnetwork e @Mov5Stelle dopo le elezioni regionali in Umbria - La7tv : #tagada La 'pagella' di Fausto Bertinotti su @pdnetwork e @Mov5Stelle dopo le elezioni regionali in Umbria - La7tv : #tagada Fausto #Bertinotti commenta la foto di Narni che ritrae gli esponenti del governo: 'Rappresenta i titoli di… -