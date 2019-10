Simone Coccia faccio uova come le galline Video | Lucia Bramieri Non

Lucia Bramieri e Simone Coccia ripresi dalla d’Urso : “Non fate i pagliacci” : Pomeriggio 5, Simone Coccia e Lucia Bramieri rispondono al gossip su un presunto bacio fra loro Simone Coccia e Lucia Bramieri sono stati ospiti del salotto di Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, mercoledì 9 ottobre. Barbara d’Urso li ha invitati dopo alcune foto uscite sulle riviste e che mostrerebbero un bacio fra gli ex […] L'articolo Lucia Bramieri e Simone Coccia ripresi dalla d’Urso: “Non fate i pagliacci” ...

Simone Coccia Smentisce il Tradimento con Lucia Bramieri! : A Pomeriggio 5 Simone Coccia ancora una volta nel mirino per un presunto Tradimento nei confronti di Stefania Pezzopane. E di mezzo c’è di nuovo Lucia Bramieri. Ecco cosa è emerso in diretta da Barbara D’urso! Simone Coccia ha tradito l’onorevole Pezzopane, sempre con Lucia Bramieri. E’ questa la news di gossip che sta girando in questi giorni. Già ai tempi del Grande Fratello 15 si era parlato di un flirt, a causa degli sms piccanti ...