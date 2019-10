“Parla per te” Mattino 5 | caos tra Alda D’Eusanio e Federica Panicucci Ma la

Federica Panicucci - tensione con Alda D’Eusanio : “Parla per te!” : Mattino Cinque: Alda D’Eusanio mette in imbarazzo Federica Panicucci Federica Panicucci ha deciso di affrontare durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Mattino 5 i troppi ritocchini estetici che i giovani amano fare. Tra gli ospiti del programma, seppur in collegamento, non poteva mancare Alda D’Eusanio che ha bocciato categoricamente la scelta di giovanissimi di rivolgersi al chirurgo plastico. In studio ovviamente non è ...

Film di Streghe per Netflix? Alyssa Milano e Holly Marie Combs ne stanno “Parlando” : Non è un mistero che Alyssa Milano non sia una grande fan del reboot targato The CW, ma è una notizia il fatto che l'attrice e la collega Holly Marie Combs abbiano in mente di realizzare dei Film di Streghe per Netflix. A quanto pare, le due ex protagoniste della serie, interpreti delle Streghe buone Phoebe e Piper Halliwell, avrebbero parlato con Netflix della possibilità di far rivivere la serie originale di Streghe nel formato di un Film. ...

“Lupo racconta la Sma” - 12 favole illustrate per spiegare questa malattia rara : “Parlano di paura ma anche coraggio e speranza” : Un libro di favole illustrate a colori per raccontare l’Atrofia muscolare spinale (Sma), malattia genetica rara che colpisce nel mondo circa un neonato ogni 10mila e riguarda oggi in Italia oltre 900 persone, di cui la maggior parte minori di 16 anni. “E’ il primo libro che cerca di rispondere alle richieste dei genitori di bambini con Sma: durante i colloqui clinici mi domandavano come fare a spiegare a loro figlio che aveva questa ...

Banksy - asta record per il suo “Parlamento delle scimmie” : venduto da Sotheby’s a 11 - 1 milioni di euro : Banksy da record. Il suo “Parlamento delle scimmie” è stato infatti venduto all’asta da Sotheby’s di Londra a 11,1 milioni di euro, una cifra mai vista prima per l’artista britannico noto soprattutto per i suoi provocatori murales da strada. “Devolved Parliament”, questo il titolo originale dell’opera, raffigura, in stile accademico, la Camera dei comuni di Westminster in cui i deputati sono tutti scimpanzé. ...