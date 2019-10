Migranti | sono loro ad aiutarci a casa nostra ma non solo

Il dramma dei 39 Migranti morti nel tir : “Volevano fuggire - ci sono impronte di mani insanguinate” : La polizia inglese continua a far trapelare nuovi dettagli sulla morte dei 39 migranti, trovati cadavere nella cella frigo di un camion a Grays, a est di Londra. Secondo le ultime informazioni, avrebbero provato a fuggire, dal momento che sono state trovate impronte di mani insanguinate vicino alla maniglia della porta del container: "Erano nudi o con pochissimo addosso".Continua a leggere

Migranti - il trafficante “Bija” che incontrò i membri dell’Interno : “Sono stato al Viminale. Minniti? Non so se l’ho incontrato - forse” : Abd al-Rahman al-Milad, meglio conosciuto come Bija, il trafficante di esseri umani a capo della Guardia Costiera libica di Zawiya che, come rivelato dalle inchieste di Nacy Porsia e di Avvenire, aveva incontrato rappresentanti del ministero dell’Interno italiano al Cara di Mineo nell’ambito della trattativa per la gestione dei flussi migratori dalla Libia ha rilasciato un ‘intervista a L’Espresso. E ha aggiunto un ...

Trovati 39 cadaveri in un camion a est di Londra : forse sono Migranti Video| Foto : Si tratterebbe di migranti: il mezzo proveniva dalla Bulgaria. Tra le persone morte c’è anche un adolescente. Alla guida c’era un 25enne dell’Irlanda del Nord

Migranti - nuovi sbarchi sulle coste del Salento : intercettata barca a vela con 50 persone a bordo - ci sono anche 19 minori : In Salento continuano gli sbarchi di Migranti. Intorno alle 6 di lunedì, una barca a vela con a bordo 50 persone, tra le quali si contano anche 19 minori, di cui 18 non accompagnati, è stata intercettata da Guardia di Finanza e Guardia Costiera al largo di Santa Maria di Leuca e portata in porto per permettere lo sbarco. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, i due scafisti, anche loro a bordo del mezzo, sono stati individuati dalle forze ...

Salento - sbarcano 81 Migranti : molti sono curdi in fuga dalla guerra di Erdogan : A Otranto e Santa Maria di Leuca nottata si barchi: a bordo anche tre bambini. Gli stranieri erano in stato di ipotermia e stanchi a causa del lungo viaggio in mare durato diversi giorni

Salento - sbarcano 82 Migranti : ci sono due presunti scafisti : Luca Sablone Al vaglio delle forze dell'ordine le identità e nazionalità dei due presunti scafisti. A bordo anche 9 minori non accompagnati Continuano gli sbarchi nel Salento: ne sono avvenuti due questa notte quasi in contemporanea, e hanno portato al raggiungimento del suolo 82 migranti totali a Leuca e ad Otranto. Stando a quanto si apprende dalle informazioni disponibili, le condizioni di uomini, donne e bambini non desterebbero ...

Migranti - l'emergenza che non c'è : solo per il 7% sono richiedenti asilo - flussi in calo : Calano i permessi di soggiorno e le acquisizioni di cittadinanza, mentre un richiedente asilo su 10 non ha rinnovato la...

Lunedì sera si è sviluppato un incendio nel centro per Migranti dell’isola di Samos - in Grecia : più di 4 mila persone sono state evacuate : La sera di Lunedì 14 ottobre si è sviluppato un incendio nel centro di accoglienza per migranti di Vathy, sull’isola greca di Samos. Più di 4 mila persone che vivevano nel campo progettato per accogliere solo qualche centinaio di migranti sono state

Idos : "I Migranti di seconda generazione sono più di un milione" : Francesca Bernasconi In crescita il numero dei figli di migranti nati in Italia. La proposta: "Riconosciamogli la cittadinanza italiana" Crescono, in Italia, i mionori stranieri di "seconda generazione". Si tratta, cioè, dei figli dei migranti, nati nel nostro Paese. Rispetto al 2011, gli stranieri nati in Italia sono quasi raddoppiati, raggiungendo e sfondando il tetto del milione. È quanto emerge da un'anticipazione della nuova ...

Migranti - in 200 sono sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore : l’hotspot è al collasso. Altre 176 persone a bordo della Ocean Viking : Passata l’ondata di maltempo, sono ripresi i viaggi della speranza nel Mediterraneo e all’alba di lunedì mattina 200 persone sono arrivate a Lampedusa a bordo di tre barconi: i soccorritori le hanno portate all’hotspot di contrada Imbricola ma il centro di accoglienza è ormai al collasso dal momento che vi sono già 400 Migranti a fronte di una capienza massima di 90. Altre due piccole imbarcazioni che trasportavano, ...

Ecco perché sono in aumento gli arrivi di Migranti in Italia : migranti: ministro Interno Lamorgese, arrivi in aumento a causa situazione Tunisia Berlino, 14 ott 08:36 - (Agenzia Nova) - A causa del “particolare momento politico” che sta attraversando la Tunisia, a settembre scorso si è registrato un aumento degli arrivi di migranti in Italia. È quanto affermat

Manager a Dubai. “Sono italiana ma figlia di Migranti e a casa mi sentivo discriminata. Prima di partire ho cercato lavoro per 5 mesi” : “Amo l’Italia, è il mio Paese, ma non puoi essere italiana se hai un nome straniero e se sei musulmana“. Asmaa Youssef, 23 anni, nata e cresciuta in Italia da una famiglia di migranti – madre marocchina, padre egiziano e nonna di origini siriane – non si è mai sentita davvero italiana. Eppure lo è: la cittadinanza l’ha richiesta e ottenuta a diciotto anni. Così l’identità che non le ha dato ...