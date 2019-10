Manovra | spunta una tassa sulle cartine e i filtri per sigaretta

Manovra - spunta tassa su filtri e cartine : tutte le misure : Il tentativo è quello di serrare le fila e dare qualche segnale positivo dopo la cocente sconfitta elettorale in Umbria. La prima novità è che l'ennesimo vertice per limare...

Manovra - spunta una nuova tassa su cartine e filtri per le sigarette : spunta anche una nuova microtassa su cartine e filtri per le sigarette “da arrotolare” nella bozza della Manovra. La nuova imposta sul consumo, 0,005 euro su ogni pezzo contenuto nelle confezioni, e’ a carico di produttori o fornitori nazionali “all’atto della cessione” ai tabaccai. Previsto anche un aumento di 5 euro al chilo dell’accisa minima sui tabacchi lavorati. Per le sole sigarette sale di un ...

Manovra - spunta l’evasometro con anonimato per superare i paletti della Privacy. Intesa da trovare su pacchetto famiglia e microtasse : Otto giorni dopo la data entro cui il governo avrebbe dovuto presentare alle Camere la legge di Bilancio, la Manovra è ancora a caccia di coperture e intese politiche su molti punti. La maggioranza tonerà a vedersi martedì per fare il punto sul pacchetto di misure per la famiglia: la settimana scorsa si è parlato di una carta bimbi da 400 euro al mese, ma sarebbe necessario azzerare tutti gli attuali bonus e l’accordo definitivo non ...

Manovra - seggiolini anti-abbandono : spuntano 30 euro di incentivo : incentivo di 30 euro per chi acquista un seggiolino anti-abbandono. È quanto emerge dall'ultima bozza del testo della Manovra, in discussione questa sera al Consiglio dei ministri. La scorsa settimana la Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, aveva firmato il decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli rendendo di fatto obbligatoria l’installazione dei dispositivi ...

Manovra - spunta il fondo famigliaPer il cuneo fiscale dote da 3 mld : Salgono a tre miliardi le risorse per il taglio del cuneo fiscale nel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che è emersa durante il vertice di maggioranza notturno a Palazzo Chigi durato più di tre ore. Segui su affaritaliani.it

Manovra - sale dote cuneo a 3 miliardi e spunta fondo famiglia. Scontro Quota 100 : Salgono a tre miliardi le risorse per il taglio del cuneo fiscale nel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che e' emersa durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi durato piu' di tre ore. L'obiettivo sarebbe quello di rendere la Manovra piu' ambiziosa, riferiscono fonti vicine al dossier, portando la cifra stanziata per il taglio delle tasse sul lavoro dai 2,7 a 3 miliardi, che si ...

Manovra - spunta il bonus vacanza : 240 euro a luglio - chi li potrebbe ricevere : Il governo sta pensando di rimodulare il taglio del cuneo fiscale, trasformandolo in un 'bonus vacanza': si tratterebbe di 240 euro (nel 2020) da erogare a luglio per i lavoratori dipendenti che hanno un reddito compreso tra gli 8 e i 26mila euro, ovvero gli stessi beneficiari degli 80 euro. La misura potrebbe essere inserita nella legge di Bilancio.Continua a leggere

Manovra - spunta l’ipotesi di una tassa sulle sim card. Castelli frena : “Siamo contrari” : Nelle ultime ore circola l'ipotesi di una tassa sulle sim card dei telefonini della clientela business dei gruppi di telecomunicazioni da inserire nella legge di Bilancio. Una possibilità che non piace ai sindacati di categoria e su cui frena anche il viceministro all'Economia, Laura Castelli: "L'ipotesi preoccupa molto sia noi 5 Stelle che le aziende e trova la nostra ferma contrarietà".Continua a leggere

Manovra - governo frena sul bonus figli : non sarà in Manovra. Spunta la sugar tax : L'assegno unico per i figli non ci sarà. Il governo mette subito uno dei primi paletti alla legge di bilancio. Nel fine settimana, probabilmente sabato, un vertice di maggioranza dovrebbe...