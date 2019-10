Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)– “Ladell’nella Capitale, al pari della gestione dei rifiuti e la manutenzione delle aree verdi, è, con un danno enorme sia di carattere ambientale che per la salute dei residenti e di chi vive e frequenta la città”. E’ quanto dichiara Piergiorgio, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale. “Dai recenti dati emersi dallo studio “Ecosistema Urbano 2019″, pubblicato dal Sole24ore,per la prima volta si piazza in fondo alla classifica dei capoluoghi, arrivando all’89esima posizione. Un risultato negativo finora maiunto cui contribuiscono tanti fattori, a partire dalla gestione dei rifiuti, ma anche in relazione alladell’che si respira all’ombra del Colosseo”. “Particolare preoccupazione -prosegue- è la quantità di ...

benvenutip : Benvenuti: qualità aria a Roma è pessima, post-Raggi dovrà porre attenzione ad ambiente - romadailynews : Benvenuti: qualità aria a Roma è pessima, post-Raggi dovrà porre attenzione ad #ambiente… - ctDoc1 : Tutti provvedimenti che migliorano la qualità della vita sono benvenuti -