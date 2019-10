NBA – Steph Curry attacca duramente i media | “facile giudicare gli Warriors nelle

NBA – Steph Curry risponde a Michael Jordan : “Hall of Fame? Ex giocatori commentano le nuove generazioni…” : Stephen Curry risponde a Michael Jordan sulla questione Hall of Fame: il playmaker degli Warriors è sicuro delle sue qualità Nei giorni scorsi Michael Jordan aveva espresso il suo giudizio sulle qualità di Stephen Curry definendolo “un ottimo giocatore ma non un Hall of Fame“. Una frase che ha destato scalpore, considerando che il playmaker degli Warriors è considerato uno dei migliori tiratori della storia NBA, può battere il record ...

NBA – Magic Johnson fa chiarezza : “Steph Curry è un Hall of Famer. Vi spiego perché Michael Jordan ha detto il contrario” : Magic Johnson è intervenuto sulle recenti dichiarazioni di Michael Jordan riguardanti Stephen Curry e la Hall of Fame: l’ex plenipotenziario Lakers ha elogiato il talento del playmaker degli Warriors “Ottimo giocatore ma non un Hall of Famer”, con queste parole Michael Jordan, nei giorni scorsi, ha descritto Stephen Curry, considerato uno dei migliori tiratori da 3 punti della storia NBA, nonché vincitore di 3 anelli NBA e 2 titoli MVP. ...