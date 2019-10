M5s | il sindaco di Imola Sangiorgi si dimette | Basta stare col Pd | Luigi Di Maio

Roma - Di Maio : “Pronto ddl per poteri speciali al sindaco. Parole Spadafora? Tutto M5s sostiene Virginia Raggi” : “Un po’ alla volta quella città la faremo risorgere dalle macerie ma per accelerare questo processo c’è bisogno di poteri speciali per il sindaco di Roma. Finalmente abbiamo pronto il ddl per attribuire, come in tutte le capitali europee che si rispettino, poteri speciali al sindaco di Roma”. Lo ha detto a Bastia Umbra il leader del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Mi auguro che il Parlamento possa ...

Pesaro - Pd-M5s collaborano in Comune : il sindaco Ricci dà la delega all’Università alla capogruppo pentastellata. Primo caso in Italia : Matteo Ricci siede sulla poltrona di sindaco, Francesca Frenquellucci è la capogruppo M5s e si accomoda tra i banchi dell’opposizione. Eppure da oggi collaboreranno. Il Primo cittadino di Pesaro, eletto con il Pd ed ex responsabile Enti locali del partito, ha deciso di assegnare proprio a lei la delega a ‘Università e Pesaro Studi’. Un passo importante, non solo in chiave comunale. “Abbiamo avviato una collaborazione con ...

M5s Roma : "Il sindaco della Capitale partecipi al Cdm" : A lanciare la proposta è l'assessore al Personale di Roma Antonio De Santis: "Il sindaco della Capitale partecipi al Consiglio dei ministri". Non una partecipazione occasionale a seconda dell’agenda ma "in modo permanente" per Virginia Raggi. L’assessore spiega che sono state già elaborate "alcune iniziative mirate ad avviare subito l'iter". La richiesta del Movimento 5 Stelle Romano si inserisce nel quadro del dibattito sullo status della ...

Imola - il sindaco del M5s perde il capogruppo in consiglio - potrebbe passare alla Lega : Il sindaco di Imola è nei guai: Manuela Sangiorgi, eletta primo cittadino con il MoVimento Cinque Stelle lo scorso anno, deve affrontare i problemi interni al consiglio comunale, dopo che ieri il capogruppo del M5s ha dato le sue dimissioni. In attesa di nuovi scenari, si vocifera riguardo ad un possibile passaggio di Sangiorgi tra le file del Carroccio. Le dimissioni di Simone Righini Simone Righini, capogruppo del M5s nel consiglio comunale di ...

M5s - Manuela Sangiorgi sta per lasciare : il sindaco di Imola guarda a Matteo Salvini : La campagna acquisti della Lega è inarrestabile. Alcuni passaggi al Carroccio avvengono però in maniera del tutto volontaria. Potrebbe essere il caso di Manuela Sangiorgi, sindaca grillina di Imola, ora nel mirino del Movimento. La Sangiorgi, conosciuta ai più per aver sottratto dopo 73 anni il comu

Viareggio - la lettera del sindaco agli altri primi cittadini toscani : “Io amico di Grillo mi batto per accordo civico Pd-M5s per le regionali” : Capannori, un paesone di 40mila abitanti, a due passi da Lucca, maggio 2009. Infiamma il clima elettorale. Il centrosinistra punta su Giorgio Del Ghingaro, 60 anni, tributarista, gran tifoso della Juventus: ha già vinto 5 anni prima e ora ci riprova. Con un sostegno inatteso: quello di Beppe Grillo. Il comico genovese il 15 maggio del 2009 sale sul palco, in piazza Moro, assieme altri sostenitori di Del Ghingaro. Il gruppo locale degli amici di ...

"Ringazio M5s - ma è mia intenzione continuare ad essere sindaco di Assisi" : “E’ sempre stata mia intenzione continuare ad essere sindaco di Assisi, e c’è bisogno di una coalizione ampia, innovativa, basata su un patto civico che proceda unita per il bene dell’Umbria”: Stefania Proietti, sindaco di Assisi interviene in merito alle elezioni regionali in Umbria. Il suo nome come candidato presidente era stato proposto dal capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sul blog delle ...

Acerra - presunto scambio di voti - Del Monaco (M5s) : 'Processo per il Sindaco' : Un'inchiesta che va avanti ormai dall'anno 2012 ha portato alla luce la diffusa pratica della presunta compravendita di voti nel corso delle campagne elettorali del 2012 e del 2017 per le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Acerra, centro abitato della Città Metropolitana di Napoli. Diversi video recapitati al comando di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dimostrerebbero chiaramente ...

Umbria : no Pd a M5s su sindaco Assisi - serve ‘nome davvero unificante’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Non è un no sulla persona ma un atto di coerenza rispetto al principio che i sindaci devono finire il loro mandato, “principio che abbiamo sempre sostenuto”. Il Pd trova una formula ‘cortese’ per respingere la proposta, lanciata stamattina dall’umbro M5S Filippo Gallinella, di candidare Stefania Proietti, sindaco di Assisi, alla presidenza della regione. Già nei giorni scorsi, ...

Umbria : no Pd a M5s su sindaco Assisi - serve ‘nome davvero unificante’ (2) : (AdnKronos) – Il Pd affida all’umbra Valeria Cardinale, membro della Direzione, la risposta ai 5 Stelle. “Dobbiamo lavorare senza porre veti, senza avanzare ultimatum, senza proporre candidature che come Pd abbiamo da tempo deciso di non poter prendere in considerazione”. Come quella della sindaca di Assisi. “Non è un problema di persone -sottolinea- ma è evidente che i sindaci che guidano le città non ...

Porto Torres - sindaco M5s in bermuda alla cerimonia per i Caduti : divampa la polemica : Il primo cittadino di Porto Torres, Sean Wheeler, si è presentato all’evento per commemorare i 1700 soldati morti nel settembre del ’43 con la fascia tricolore sopra ad una camicia a maniche corte e ad un bermuda. Non si placano le polemiche per il discutibile abbigliamento del sindaco di Porto Torres, in provincia di Sassari, mostrato durante la solenne cerimonia della 76esima commemorazione dei 1700 militari della Corazzata Roma e dei ...

Roma - rissa al Municipio V tra "colleghi" del M5s : preso a morsi sul naso il minisindaco Boccuzzi : Nessuno dei protagonisti smentisce l'accaduto. Il Movimento convoca una riunione per decidere eventuali espulsioni

Venezia : Baldin (M5s) - 'non dovrà essere il sindaco a decidere sul Mose' : Venezia, 13 set. (AdnKronos) - “Il bilancio 2018 del Consorzio Venezia Nuova, alla voce Mose, reca scritte due date inequivocabili. Il 30 giugno 2020 l’impianto dev’essere terminato, ed entro il 31 dicembre 2021 deve entrare in funzione. Alla buon’ora”. Con queste parole, la consigliera regionale de

