Fonte : romadailynews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Roma – FuturaMemoria, prodotto da Spellbound con la direzione artistica di Valentina Marini, dal 31 ottobre al 28 novembre 2019, vede protagonisti moltidelV, dal Teatro Biblioteca Quarticciolo a La Pecora elettrica, dal Centro Anziani Villa Gordiani al Mercato Iris, da La Cantina di Dante al Mercato Villa Gordiani. L’iniziativa è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2019 promossa da Roma Capitale-Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE”. FuturaMemoria, alla sua puntata zero, pone subito in essere un contenitore aperto che si prefigge di fare da cassa di risonanza nelle stagioni a venire di tematiche e questioni in cui lo strumento artistico possa aiutare a recuperare da un lato la verità delle memorie di un passato che si possa dire autentico e dall’altro a farle presente per dare luogo a un dibattito che ribalti i ...

tancredipalmeri : Sul rigore De Ligt mi sono espresso anche oltre le mie intenzioni. Permettermi di dire una cosa a futura memoria: c… - romadailynews : ‘Futura Memoria’, apre luoghi Municipio V a confronto e a riflessione su temi inclusione e… - mariamarilucen : @Ettore_Rosato Questo suo tw lo salvo, a imperitura memoria, se mai la senilità futura potesse farmi scordare perc… -