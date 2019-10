Foggia | donna uccisa a coltellate | arrestato l' ex genero

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019) Marco Della Corte Cristoforo Aghilar è accusato dell'omicidio di Filomena Bruno, madre della sua ex fidanzata: il misfatto si è consumato ad Orta Nova, nelno I carabinieri hanno fermato il 36enne Cristoforo Aghilar, accusato di aver ucciso aFilomena Bruno. L'omicidio si è consumato ad Orta Nova, in provincia di. La vittima è la madre dell'ex fidanzata di Aghilar. Laè stata assassinata con dueal petto. L'uomo è stato fermato in località Carapelle, a poca distanza da Orta Nova. Cristoforo Aghilar era stato condannato agli arresti domiciliari per precedenti reati, per poi evadere e fuggire in Germania assieme alla fidanzata 21enne, figlia della vittima. Una volta giunti all'estero, la ragazza si sarebbe accorta dell'indole violenta del suo compagno riferendolo ai suoi familiari. Questi avrebbero convinto la giovane ad allontanarsi da ...

