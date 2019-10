Final Fantasy XIV Online e Nier si incontrano nella nuova patch 5 1 Vows of Virtue

L'AI di Final Fantasy 15 è un grande esperimento filosofico segreto - editoriale : Dove iniziano i corpi nei videogiochi, e dove finiscono? Potremmo certamente indicare il corpo del protagonista di un gioco, mentre il corpo di noi in quanto giocatori non rappresenta tanto un corpo quanto un'espressione del nostro essere: sembra quindi riduttivo fermarsi ai limiti percepibili di un singolo modello di personaggio. Nel gioco horror medievale A Plague Tale: Innocence, il raggio d'azione e la consapevolezza del giocatore sono ...

Final Fantasy 14 : in arrivo serie in live action su Netflix? : Una serie televisiva su Final Fantasy 14 sarebbe pronta in attesa di essere pubblicata, e Netflix potrebbe portarla in occidente per la gioia di milioni di appassionati al franchise.Come possiamo vedere, infatti, la serie TV di Final Fantasy 14 è stata realizzata da Sony Pictures Television, Square Enix e Hivemind, e vale la pena segnalare che quest'ultima compagnia è la stessa dietro all'adattamento televisivo di The Witcher.La serie di Final ...

Final Fantasy XIV Online : il trailer della patch 5.1 svela la data del raid ispirato a Nier : Square Enix ha pubblicato il primo trailer di gioco della patch 5.1 di Final Fantasy 14 Online, che mostra il raid di alleanza YoRHa: Dark Apocalypse ispirato a Nier e annuncia che gli avventurieri potranno immergersi nel nuovo capitolo delle loro imprese dal 29 ottobre.Riportiamo di seguito il trailer assieme al comunicato ufficiale di Square Enix per tutti i dettagli:Leggi altro...

Final Fantasy 14 Online : arriva il trailer della patch 5.1 : Square Enix ha pubblicato il primo trailer di gioco della patch 5.1 di Final Fantasy 14 Online, che mostra il raid di alleanza YoRHa: Dark Apocalypse ispirato a NieR e annuncia che gli avventurieri potranno immergersi nel nuovo capitolo delle loro imprese dal 29 ottobre.Riportiamo di seguito il trailer assieme al comunicato ufficiale Square Enix per tutti i dettagli:Leggi altro...

E' disponibile un nuovo episodio della serie "Inside Final Fantasy 8 Remastered" : Square Enix ha rivelato oggi un nuovo episodio della serie di video "Inside Final Fantasy®", portandoci questa nel dietro le quinte della realizzazione di Final Fantasy 8, recentemente tornato sulle piattaforme moderne con l'uscita di Final Fantasy 8 Remastered sul Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam).Vediamo di seguito il comunicato ufficiale Square Enix per tutti i dettagli su questo nuovo capitolo della docu-serie, ma non ...

Yoshinori Kitase parla del ventesimo anniversario di Final Fantasy VIII e del possibile remake : In occasione del 20° anniversario di Final Fantasy VIII, la rivista Famitsu ha pubblicato uno speciale sul JRPG di Square Enix. Sulla rivista ci sono gli interessanti commenti di Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura. Famitsu ha chiesto a Kitase come si sente riguardo a Final Fantasy VIII che celebra ora il suo 20° anniversario:Leggi altro...

Dissidia Final Fantasy NT : Arriva Gabranth di Final Fantasy XII : Square Enix ha annunciato che è possibile acquistare Gabranth, l’imponente antagonista di Final Fantasy® XII, come personaggio scaricabile sia in Dissidia® Final Fantasy NT che in Dissidia Final Fantasy NT Free Edition per STEAM® e per il sistema di intrattenimento PlayStation®4. Oggi Gabranth porta un nuovo stile di combattimento nell’epica arena di Dissidia Final Fantasy NT: grazie ai suoi ...

La Tactical Mode di Final Fantasy 7 Remake si mostra in un video gameplay : Final Fantasy 7 Remake è uno dei giochi più attesi del 2020, un anno con molti titoli in uscita. Il gioco proporrà molte cose familiari ai fan, ma anche alcune radicalmente diverse. Innanzitutto, come saprete, il gioco sarà suddiviso in parti con molti elementi espansi e modificati. Un altro cambiamento radicale ridiede nel combattimento.Tuttavia, esiste una modalità tattica che rallenterà il gameplay e che, in una certa misura, renderà Final ...

Nostalgia canaglia per Final Fantasy 7 Remake : Modalità Tattica nel nuovo video gameplay : 3 marzo 2020. Final Fantasy 7 Remake ha fissato in primavera il suo trionfale debutto su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Seguono le aspettative degli appassionati, sia di quelli che si professano veterani della saga jRPG di casa Square Enix, sia di quelli che si sono avvicinati solo di recente alla Fantasia Finale più celebre del videoludo. Aspettative inevitabilmente alle stelle, per quello che, dopo Resident Evil 2, è il Remake più atteso ...

Final Fantasy VII Remake - prova : Col passare delle settimane Final Fantasy VII Remake si sta rivelando uno dei progetti più interessanti e ambiziosi attualmente sul mercato. Una cosa meno banale di quanto si possa pensare. Questo perché Final Fantasy VII è probabilmente il gioco più importante di tutto il catalogo di Square Enix e quindi era immaginabile che sarebbe stato trattato con un terrore reverenziale. Non solo perché è il Final Fantasy più amato, con buona pace del ...

La demo di Final Fantasy 7 Remake conquista la Milan Games Week 2019 : le nostre impressioni dalla fiera : Inutile non ammetterlo, Final Fantasy 7 Remake è stata una delle più grandi attrazioni della più recente edizione di Milan Games Week. La fiera videoludica meneghina, una "tre giorni" che ha illuminato di animo geek il capoluogo lombardo dal 27 al 29 settembre, ha infatti ospitato per la prima volta in Italia una intensa demo del rifacimento più atteso del prossimo anno. Quello di una leggenda - classe 1997 - che non ha solo fatto la storia ...

PS4 vola a Milan Games Week : da Final Fantasy 7 a MediEvil - tutti i giochi presenti : Il conto alla rovescia per la Milan Games Week è praticamente agli sgoccioli. La prossima edizione della grande fiera videoludica italiana aprirà infatti i battenti il 27 settembre, per una "tre giorni" all'insegna di colori, cosplayer, videogame e nerdismi assortiti, che saluterà il foltissimo pubblico - accolto tra gli ampi padiglioni in quel di Rho Fiera Milano - domenica 29 settembre. Sono tantissimi gli espositori attesi nel corso della ...

Final Fantasy 7 Remake : Square Enix presenta la cover ufficiale : Oggi Square Enix Ltd., ha presentato la cover della versione europea di Final Fantasy VII Remake e diverse nuove immagini e grafiche dei personaggi, che offrono uno sguardo approfondito al modo in cui i giocatori potranno esplorare la città di Midgar e affrontare la dispotica Shinra.Nella cover, che ricorda la celebre illustrazione originale di Final Fantasy VII, il protagonista Cloud Strife osserva, armato della sua iconica Buster Sword, il ...

Final Fantasy 7 e 8 Remastered Twin Pack Edition annunciato per Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8 Remastered Twin Pack Edition per Nintendo Switch, permettendo così ai fan di lunga data della serie o ai neofiti di accedere a due delle esperienze JRPG più apprezzate di sempre con un unico pacchetto.Entrambi i titoli inclusi sono stati rimasterizzati per le console odierne, con migliorie sotto il punto di vista del comparto tecnico, e includono una serie di opzioni per rendere più ...