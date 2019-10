Denis | ”Scudetto? Il Napoli ce la può fare | ma non so se Juve e Inter molleranno”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 29 ottobre 2019): attenzione anche all’Atalanta che sarà difficile battere se continua a giocare in questo modo German, attaccante della Reggina ed ex calciatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kissper parlare delle possibilità che ha la squadra azzurra di lottare per lo Scudetto seedmolleranno. “Uno dei gol più sentiti è stato quello al Milan. Lo stadio era strapieno, una bolgia assurda. Il rimpianto è la mancata continuità. Venivo da un calcio diverso e trovarmi a non giocare tutte le partite mi ha fatto perdere un po’ di fiducia. Avevamo una bella squadra, totalmente un’altra epoca rispetto ad oggi. Sento spesso Lavezzi, Gargano. Ho trovato un calcio cambiato in Italia. Molto superiore a livello di gioco. L’e lantus sono un pochino più avanti rispetto alle altre ma il livello si è alzato tantissimo. Di...

