Inter vince 2-1 a Brescia e ritrova la testa della classifica : L'Inter soffre ma torna alla vittoria. La squadra di Conte non ha bisogno della sua migliore giornata per espugnare il Rigamonti e battere 2-1

Brescia-Inter - Balotelli sbaglia un ‘gol fatto’ e poi chiede scusa sui social : “perdonatemi l’errore” [FOTO] : L’attaccante del Brescia ha chiesto scusa ai propri tifosi per il gol fallito durante il secondo tempo del match con l’Inter Una serata storta per il Brescia, una sconfitta immeritata al cospetto di un’Inter tutt’altro che perfetta. I nerazzurri si impongono 1-2 grazie ai gol di Lautaro e Lukaku, ma nel secondo tempo sono gli uomini di Corini a comandare il gioco, sbagliando numerose occasioni per pareggiare. Tra ...

Brescia-Inter - probabili formazioni : Conte con Lautaro-Lukaku - Donnarumma dal 1' : BRESCIA INTER probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di questa sera tra Brescia-Inter. Nerazzurri a caccia di conferma dopo il deludente pareggio interno contro il Parma. Conte si affiderà ancora una volta al solito 3-5-2. In difesa spazio per Godin, De Vrij e Skriniar. A centrocampo possibile conferma dal primo minuto […] L'articolo Brescia-Inter, probabili formazioni: Conte con Lautaro-Lukaku, ...

Highlights Brescia-Inter 1-2 - video - gol e sintesi. Lautaro Martinez e Lukaku trascinano i nerazzurri alla vittoria : L’Inter ha sconfitto il Brescia per 2-1 nell’anticipo della decima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio e si è portata momentaneamente al comando della classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus che questa sera scenderà in campo per affrontare il Genoa. I nerazzurri si sono prontamente rialzati dal deludente pareggio casalingo contro il Parma e hanno ottenuto un successo pesantissimo nel derby lombardo contro un ...

Brescia-Inter - Corini mastica amaro : “nella ripresa abbiamo dominato. Esonero? Certe strumentalizzazioni…” : L’allenatore del Brescia ha commentato il ko subito contro l’Inter, esprimendo la propria delusione per il risultato ma non per la prestazione Il Brescia gioca bene ma non vince, cedendo l’intera posta in palio all’Inter nell’anticipo della decima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Corini domina nella ripresa ma non riesce a riagguantare i nerazzurri, che si esaltano con Lautaro Martinez e ...

L’Inter vince a Brescia ma che sofferenza! : La squadra di Conte in sofferenza nonostante la vittoria 2-1 nella gara di campionato di ieri sera. Lo ha dimostrato

L'Inter fatica - ma vince : Lautaro-Lukako - Brescia ko. Conte - una notte da capolista : Una notte da capolista. L'Inter con i denti e con la rabbia stavolta sfrutta l'occasione che gli concede il calendario e si piazza in cima al campionato superando con un po' di fatica il Brescia per 2-1 con reti della coppia fissa Lautaro-Lukaku. Tre punti preziosi che fanno dimenticare il mezzo pas

Brescia-Inter - Conte difende ed elogia i suoi ragazzi : “hanno fatto una fatica incredibile - è la quarta partita in nove giorni” : Antonio Conte commenta la prestazione dell’Inter nell’anticipo della decima giornata di Serie A contro il Brescia: le parole del tecnico nerazzurro Vittoria sofferta questa sera per l’Inter nell’anticipo della decima giornata di Serie A: Lautaro e Lukaku hanno deciso il match, ma l’autorete di Skriniar ha messo paura ai nerazzurri che sul finale hanno ceduto al gioco del Brescia. “E’ la quarta ...

Brescia-Inter - Conte ancora polemico : “devo giocare sempre con gli stessi calciatori” : Successo per l’Inter nella gara di campionato contro il Brescia, la squadra di Antonio Conte si è portata momentaneamente in vetta alla classifica, ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei nerazzurri al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “diventa difficile parlare della partita, giochiamo ogni due giorni con gli stessi calciatori, è stata la quarta partita in nove giorni, c’è poco da dire ai ragazzi, ...

Brescia-Inter - Corini : “puniti dalle giocate dei campioni” : Sconfitta per il Brescia nella gara di campionato contro l’Inter, situazione delicata di classifica per le Rondinelle, ecco le dichiarazioni di Corini ai microfoni di Sky Sport: “è stata una buona prestazione, dobbiamo assestarci perchè abbiamo cambiato modulo, abbiamo preso gol per sfortuna, poi abbiamo aumentato il ritmo ed abbiamo dominato, poi la giocata di un campione ci ha punito, la reazione è stata comunque importante, ...

Brescia-Inter - i tifosi nerazzurri si scagliano contro Balotelli : cori pesanti contro SuperMario : Balotelli ricoperto di duri cori durante Brescia-Inter da parte dei tifosi nerazzurri L’Inter ha trionfato oggi al Ripamonti contro il Brescia: nel turno infrasettimanale, valido per il decimo turno del campionato italiano di Serie A, i nerazzurri, seppur con sofferenza, hanno portato a casa tre preziosi punti, che gli regalano nuovamente la vetta della classifica. Durante il match non sono mancati gli eventi spiacevoli: Mario ...