Ambiente | in Italia si fa sempre più strada l’ecopsicologia

Ambiente & sostenibilità : è Trento la città più green d’Italia : Trento, Mantova, Bolzano, Pordenone e Parma sono le 5 città in testa alla classifica di Ecosistema Urbano 2019, la ricerca di LegAmbiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia pubblicata sul Sole 24 Ore. Mantova, regina nel 2018, cede lo scettro a Trento che sale per la prima volta al top della classifica sulle città più “green” d’Italia grazie al miglioramento nella qualità ...

Sport e Ambiente : Federcanoa e WWF Italia firmano protocollo d’intesa per i fiumi italiani : Il Presidente della Federazione Canoa Kayak, Luciano Buonfiglio e la Presidente di WWF Italia, Donatella Bianchi, hanno firmato oggi un protocollo d’intesa che prevede la promozione della conoscenza e della salvaguardia dell’ecosistema marino, fluviale e lacustre con attività congiunte che vanno dall’educazione ambientale a quelle di Citizen Science con i canoisti protagonisti di vere e proprie mappature degli habitat. Prosegue così anche il ...

I Rettori italiani per la salute e l’Ambiente : presentato il Manifesto SIMA “U4ALL” : Dalle colonne di “The Lancet”, la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) chiama a raccolta i Rettori delle università italiane e chiede loro pieno l’impegno di aderire al Manifesto “University Rectors for All” (U4ALL), pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica[1]. Il documento porta la prima firma del professore Alessandro Miani, presidente SIMA ed è stato presentato questa mattina a Roma, presso la Sala Stampa della ...

Ambiente : a Padova domani incontro architetti sul futuro delle città italiane (2) : (Adnkronos) - “L’architettura porta un peso e una responsabilità enormi sulla qualità della vita e dell’Ambiente – sottolinea Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale - e si caratterizza sempre più come manifestazione del nuovo, del futuro e della innovazione, come artefice sociale del

Ambiente : a Padova domani incontro architetti sul futuro delle città italiane : Pdova, 23 ott. (Adnkronos) - Tappa a Padova domani, giovedì 24 ottobre, del percorso di approfondimento sul futuro delle città italiane da tempo intrapreso dal Consiglio Nazionale degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Sindaci, Assessori, economisti, giuristi, docenti universit

Biologia evoluzionistica : studio italiano - il genoma si adatta alle variazioni dell’Ambiente : Tutti gli organismi viventi risultano straordinariamente adattati all’ambiente in cui vivono e lo studio dei processi mediante i quali si è arrivati a un simile risultato nel corso del processo evolutivo è una delle questioni biologiche ancora fonte di intenso dibattito. In particolare, nell’ambito della Biologia evoluzionistica, sono due i principali aspetti sui quali la discussione è ancora aperta: la velocità dei processi evolutivi di ...

Ambiente - viaggio nell'Italia "danneggiata" : tutti i trenta casi accertati : Presentato il primo rapporto Ispra-Snpa sull'azione dello Stato in materia di prevenzione, sono 30 i casi per i quali è...

Gravi danni all’Ambiente in 30 aree d’Italia : dall’interramento di liquami a Rende alle emissioni di Tirreno Power a Vado Ligure : Si definisce danno ambientale un deterioramento significativo e misurabile, provocato dall’uomo, ai suoli, alle specie, agli habitat e alle aree protette, alle acque superficiali (fiumi, laghi, mare) e sotterranee. Per la prima volta in Italia si fornisce un resoconto nazionale delle istruttorie tecnico-scientifiche aperte da ISPRA e dal Sistema nazionale di protezione dell’ambiente (SNPA) nel biennio 2017-2018 su incarico del Ministero ...

Ambiente - Conte : “La strategia del governo per un’Italia verde si articola su tre pilastri” : Il governo nella manovra ha impostato “un green New Deal” che deve assumere la forma di “un patto con il mondo industriale e produttivo, per favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, la transizione verso fonti di energia rinnovabili, l’efficientamento energetico, la digitalizzazione, l’integrazione dei sistemi“: lo ha dichiarato il premier premier Giuseppe Conte, in occasione degli Stati Generali ...

Manovra - Coldiretti : per il 59% degli italiani l’Ambiente crea lavoro : Secondo il 59% degli italiani dall’ambiente con la green economy possono nascere nuove opportunità di lavoro per accompagnare lo sviluppo sostenibile del Paese. E’ quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixè su “La svolta green degli italiani” nel 2019 presentata al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio in riferimento al Green New Deal della Manovra economica del Governo con gli interventi salva clima. Solo 1 italiano su 3 ...

Ambiente - Coldiretti : svolta green per il 90% degli italiani : Il 90% degli italiani è d’accordo sul fatto che ognuno di noi possa fare molto per proteggere l’Ambiente ma il Paese si divide a metà (51%) sul sostegno della giovane attivista svedese Greta Thunberg e delle sue battaglie per l’Ambiente. E’ quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixè su “La svolta green degli italiani” nel 2019 presentata al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio dove è stato aperto il primo “Salone ...

Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani (4) : (AdnKronos) - Coinvolgendo oltre mille persone, la ricerca ha analizzato la percezione del rischio riguardo ai cambiamenti climatici e la disponibilità dei cittadini a un impegno economico per un utilizzo consapevole del suolo. Cento soluzioni condivise sono state individuate per affrontare la sfida

Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani (2) : (AdnKronos) - Il libro, realizzato con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, delle istituzioni e degli esperti del mondo accademico e ecclesiastico, verrà distribuito gratuitamente nelle scuole e proposto come supporto per chiunque abbia il compito di agire nel settor

Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani (3) : (AdnKronos) - A parlare della ricerca di un’etica condivisa dopo l’Enciclica Laudato Si’ saranno Antonio Ballarin Denti, presidente Comitato scientifico della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica e Leonardo Salvemini, pr