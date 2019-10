Ama | a Roma raccolta differenziata al 45 | 8%

I nuovi appuntamenti dell’Orchestra Sinfonica Nova Amadeus a Roma e nel Lazio : Proseguono a Roma e nel Lazio i concerti dell’Orchestra Nova Amadeus: il prossimo 20 ottobre presso la chiesa di San Paolo Entro le Mura (via Nazionale – Roma) verrà eseguita la Missa in Angustiis “Nelson Messe” di F.J. ...

Festa con i NegrAmaro a Roma : «Il tempo si misura in brividi» : I Negramaro alla Festa del cinema di Roma (con Vanity Fair)

Ama. PD : Roma vuole un cambiamento : “I lavoratori ieri hanno contestato il degrado delle aziende Municipalizzate. Dalla malagestione al degrado cittadino e condizioni di lavoro portate allo stremo. Forti sono state le adesioni, 90% Roma Metropolitane, 75% dipendenti Ama”. Così in una nota Flavio Vocaturo segretario PD AMA. “Roma vuole un cambiamento ma la sindaca Raggi non coglie il messaggio che i Romani gli mandano e attacca i lavoratori dai suoi social ...

A roma i NegrAmaro per la presentazione di "L'anima vista da qui" - : Fonte foto: Getty imagesA roma i Negramaro per la presentazione di "L'anima vista da qui" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Al Festival del Cinema di roma per la presentazione del documentario sulla "vita" della celebre rock band

Roma si ferma per lo sciopero delle partecipate. In Ama adesioni al 75% : Partecipazione da record, circa il 90%, anche tra i dipendenti di Roma Metropolitane, la società nata per programmare e appaltare le opere di mobilità di cui recentemente il Comune ha disposto la liquidazione. Chiusi anche gran parte degli asili comunali per l'assenza dei bidelli che curano i servizi di pulizia e portineria per conto di Roma Multiservizi

Sciopero 25 ottobre - si ferma la raccolta rifiuti a Roma : sciopera il 75% del personale Ama. Molti asili chiusi - rallentamenti nei trasporti : È in corso lo Sciopero del trasporto pubblico di 24 ore indetto dai sindacati di base. I disagi maggiori al momento si registrano a Roma, dove l’astensione dal lavoro riguarda tutte le municipalizzate e rischia di fermarsi la raccolta dei rifiuti. Nella Capitale, la Metro A è attiva con lievi riduzioni di corse, come la Roma-Viterbo/Urbana e la Termini-Centocelle. Nessun problema invece per la B/B1, mentre sono chiuse la Metro C e la ...

Sciopero 25 ottobre - Roma a rischio paralisi : coinvolti Atac - Ama - scuole e musei : Lo Sciopero generale di domani venerdì 25 ottobre minaccia di mettere Roma in ginocchio. È previsto per l'intera giornata e riguarda tutte le municipalizzate della Capitale: a...

Domenica è il Tevere day : una giornata per conoscere - vivere e Amare il fiume simbolo di Roma : Una giornata per conoscere e vivere il Tevere, per riflettere sulle azioni necessarie per salvaguardarne le acque, per sapere quali sono le misure da adottare per riqualificare e valorizzare il fiume simbolo di Roma. E poi tanto sport, musica, visite guidate, tour cine-letterari, giochi per i più piccoli e anche assaggi dei prodotti gastronomici tipici Romani. Sarà tutto questo e molto altro ancora il Tevere day, iniziativa promossa ...

L'appello dell'Ama a Roma : "Venerdì tenete la spazzatura a casa" : Ama spa “fa appello al senso civico e alla collaborazione di tutti i Romani affinchè nella giornata di venerdì 25 ottobre, data in cui è stato indetto uno sciopero dalle organizzazioni sindacali cgil, cisl, uil e ugl, si eviti il conferimento delle varie frazioni di rifiuto per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali. Si ricorda, inoltre, che è fatto divieto assoluto di abbandonare sacchetti di ...

Pd Ama : M5S romano calpesta dignità lavoratori aziende municipalizzate : Roma – Arriva una nota di Flavio Vocaturo, il segretario del circolo Pd dell’Ama, in merito alla chiusura di Roma Metropolitane: Questa notte il M5S di Roma ha chiuso un’altra municipalizzata, quella di Roma Metropolitane. Il PD AMA esprime solidarietà a tutti i lavoratori dell’Azienda augurandosi che non ci si scorderà di loro a riflettori spenti dopo che hanno calpestato la loro DIGNITA’. La preoccupazione va anche ad AMA e ...

Ufficiale il cast dello spin-off di Vis a Vis - tornano Sandoval e Román per una trAma in stile Casa di Carta : Il cast dello spin-off di Vis a Vis è completo ed Ufficiale. E soprattutto lascia pensare che la nuova serie abbia molto a che vedere con l'originale da cui è tratta. L'epopea carceraria di Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), sprovveduta impiegata coinvolta in una truffa dall'uomo che amava, continua fuori dal carcere dopo anni di detenzione nei terribili penitenziari di Cruz del Sur e Cruz del Norte, luoghi in cui ha sperimentato sulla ...