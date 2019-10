Vanessa Scalera | l’interprete di Imma Tataranni | “Quella di Matteo Salvini è una politica

Imma Tataranni - Vanessa Scalera sulla seconda stagione : 'È nell'aria' : Si è conclusa ieri 27 ottobre la prima stagione di "Imma Tataranni - Sostituto Procuratore", la nuova fiction di Rai 1 in cui Vanessa Scalera ha vestito i panni della protagonista. Gli ascolti sono stati ottimi fin dall'esordio, con una media del 21,8% di share nelle prime cinque puntate e punte persino superiori al 23%. Dati che vanno considerati ancor più soddisfacenti se si considera la rivalità della domenica sera con programmi ...

Imma Tataranni Sostituto procuratore 2 - Vanessa Scalera : ‘La seconda stagione è nell’aria’ : Fiction rivelazione d’autunno Imma Tataranni – Sostituto procuratore è arrivata al capolinea con la sesta e ultima puntata in onda domenica 27 ottobre su Rai 1, e ora i fan sperano in una seconda stagione. Ad alimentare le speranze è Vanessa Scalera, l’attrice che ha prestato il volto alla protagonista e che non nasconde l’intenzione da parte della squadra di lavoro di proseguire in futuro con le vicende della Tataranni ...

Imma Tataranni Sostituto procuratore - Pietro sta male : anticipazioni ultima puntata con Vanessa Scalera : Dopo il grande successo della quinta puntata che ha totalizzato oltre 5 milioni di telespettatori arriva a conclusione la prima stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova fiction di genere crime targata Rai interpretata da Vanessa Scalera. La sesta e ultima puntata, dal titolo Dalla parte degli ultimi, va in onda domenica 27 ottobre alle 21.25 su Rai 1. Imma Tataranni – Sostituto procuratore, sesta e ultima puntata: ...

Vanessa Scalera di Imma Tataranni - Taccardi svela un segreto : Imma Tataranni, Carlo De Ruggieri: il retroscena su Vanessa Scalera e Taccardi Cinico, brusco, ma soprattutto uno stimato professionista, il dottor Taccardi in Imma Tataranni – Sostituto procuratore è interpretato dall’attore Carlo De Ruggieri. Il medico legale, della fiction ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, ha raccontato un retroscena sul suo personaggio a Tv Sorrisi e Canzoni a pochi giorni all’ultima puntata di ...

Chi è Filippo Gili - il fidanzato di Vanessa Scalera star di Imma Tataranni : Filippo Gili è il fidanzato di Vanessa Scalera, la protagonista di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Classe 1977, l’attrice ha lavorato per anni a teatro e al cinema, prendendo parte anche alla fiction L’Aquila, grandi speranze, a regalarle il successo però è stata la serie tv in onda su Rai Uno e campione d’ascolti. 42 anni e una solida carriera, Vanessa è molto gelosa della sua vita privata. Da oltre dieci anni è ...

Soliti Ignoti - Vanessa Scalera racconta : “Avevo le labbra viola…” : Imma Tataranni, Vanessa Scalera ospite di Amadeus a Soliti Ignoti: “Sul set in acqua avevo le labbra viola” Non poteva non essere Vanessa Scalera l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di stasera, domenica 20 ottobre 2019. Ospitata dal padrone di casa, la protagonista della fiction Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, in onda proprio subito dopo Soliti Ignoti, partecipando come ignoto e confermando ...

Vanessa Scalera vita privata - il fidanzato : “Imma Tataranni? Merita…” : Imma Tataranni, vita privata di Vanessa Scalera. Parla il compagno: “Stiamo insieme da tempo” E’ ormai un volto popolarissimo di Rai1, essendo la protagonista della fiction campione d’ascolti della domenica sera, Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, ambientata a Matera: trattasi di Vanessa Scalera, che nella serie tv è legata sentimentalmente (o meglio, lo è il suo personaggio) al “mammo” interpretato da ...

Imma Tataranni lavoro compagno : cosa fa nella vita Pietro - parla Vanessa Scalera : Che lavoro fa il compagno di Imma Tataranni? Il dubbio dei telespettatori La fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore sta avendo un successo strepitoso con una media di share del 21% e di valori assoluti pari a 4 milioni e 800mila telespettatori circa: numeri che confermano quanto Rai sia ormai entrata in un circuito virtuoso […] L'articolo Imma Tataranni lavoro compagno: cosa fa nella vita Pietro, parla Vanessa Scalera ...

Vanessa Scalera - Platinette svela : “Imma Tataranni corre un rischio” : Imma Tataranni-Sostituto Procuratore anticipazioni, Platinette dice la sua sulla fiction con Vanessa Scalera Non si ferma il successo della nuova fiction di Rai1 trasmessa ogni domenica, Imma Tataranni, con protagonista Vanessa Scalera, sulla quale Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù, nella sua tradizionale rubrica dal titolo “La TV che vedo”. Nella ...

Imma Tataranni - l’attrice Vanessa Scalera confessa : “Sul set mi hanno dato due bicchieri di rum. Ero un po’ ubriaca e livida dal freddo” : Imma Tataranni è la fiction rivelazione del nuovo palinsesto di Rai 1, capace di appassionare fin dalla prima puntata milioni di telespettatori che subito l’hanno definita come la versione al femminile dell’amatissimo Commissario Montalbano. Ad interpretare il sostituto procuratore della Procura di Matera è l’attrice pugliese Vanessa Scalera che si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi, svelando alcuni ...

Vanessa Scalera rivela : Alla prima scena di Imma Tataranni ero un po' ubriaca : Imma Tataranni è la fiction rivelazione di questo inizio stagione. Gli ascolti decisamente elevati registrati hanno portato molti a considerarla come la versione femminile de Il Commissario Montalbano. Le similitudini tra i due personaggi, in realtà, non sono poche e il merito è anche della bravura di Vanessa Scalera, attrice finora poco conosciuta al grande pubblico. La rossa attrice pugliese non è in realtà al suo debutto televisivo, avendo ...

