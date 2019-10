Fonte : dilei

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Quando si porta in grembo un bambino per 9 mesi, ci si augura sempre che tutto proceda per il meglio fino al termine della gravidanza. Non si vede l’ora di scoprire il suo volto, di sentire il suo profumo, di accarezzare quella piccola vita che, giorno dopo giorno, è cresciuta dentro di noi e sulla quale abbiamo fantasticato così a lungo. Purtroppo non sempre vi è sempre un lieto fine. Alexis Marrino ha vissuto la tragedia peggiore che possa capitare ad una madre:re un figlio. La bambina, infatti, è morta subito dopo il parto a causa di una grave malformazione. Nonostante il dolore, però,speciale ha volutore il suoad altri. Durante una delle numerose visite alla quale una donna incinta si sottopone, a inizio anno, Alexis ha avuto la brutta notizia. Sottoponendosi all’esame ecografico che rivela il sesso del bambino, i medici si sono ...

LauraBini11 : #IlParadisoDelleSignore #PDSDaily 'L'anno scorso lei è stata come una mamma per me' Gabriella tesoro ???? Non abbiam… - zazoomblog : Questa mamma perde la figlia e dona il suo latte ai neonati bisognosi - #Questa #mamma #perde #figlia #latte - kivsshu : Simpy mamma che torna a casa con questa cosa:) sto proprio ridendo:) -