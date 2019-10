Jared Padalecki arrestato | accuse di violenza e ubriachezza per la star di Supernatural

Fonte : ilnotiziangolo

(Di lunedì 28 ottobre 2019)la scorsa domenica mattina dalle autorità texane, in seguito ad una serata brava con alcool senza freni. Il protagonista diè stato messo in manette perchè ubriaco, ma lenon si limitano a questo. Data la sua reazione alla vita degli agenti, l’attore è anche accusato diè rimasto in stato di fermo per diverse ore e dovrà pagare 15 mila dollari di cauzione per poter ritornare alla libertà.diin manette: ubriaco e violento Brutte notizie per i fan dello show di The CW:, conosciuto nello show per il ruolo di Sam Winchester, è stato. Secondo quanto riferito dai media americani, sembra che l’attore abbia avuto una discussione con il barista di un locale di Austin e subito dopo abbia aggredito sia lo sventurato che il titolare del locale. Immediato ...

TelefilmSpoiler : Jared Padalecki arrestato in stato di ebbrezza per rissa - Pomegranate182 : Jared padalecki che viene arrestato per ubriachezza, io sconcertata -