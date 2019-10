iPhone 5 | Apple avverte i proprietari | aggiornate o niente connessione

Aggiorna iPhone 5 entro il 3 novembre - Apple avvisa i clienti : Aggiorna iPhone 5 entro il 3 novembre o potresti avere problemi ad utilizzare il tuo smartphone con i principali servizi come App Store e iCloud. Non è noto quanti proprietari del datato modello Apple lo stiano ancora utilizzando attivamente, ma se la società ha ritenuto di emanare un avviso vuol (Continua a leggere)L'articolo Aggiorna iPhone 5 entro il 3 novembre, Apple avvisa i clienti è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Attesi gli Apple Days Mediaworld : dall’iPhone 7 all’iPhone XS con sconti e tasso zero : Promozione ricorrente è quella degli Apple Days Mediaworld. La catena di elettronica strizza l'occhio ai fan Apple e confeziona per loro ciclicamente delle proposte di melafonini scontati, tra l'altro pure proposti a tasso zero se si acquistano a rate. L'attuale iniziativa parte oggi 24 ottobre per concludersi domenica 27 ottobre. Su cosa è possibile risparmiare con gli Apple Days Mediaworld? Sono esclusi dallo sconto naturalmente gli iPhone ...

E se gli occhiali di Apple sostituissero l’iPhone? : (Concept: iDropNews) Si fa sempre più consistente la possibilità che gli occhiali di Apple diventino realtà sbucando dalla nebbia delle indiscrezioni che li hanno accompagnati ormai da almeno due anni. Non solo, le ultime voci li vestono di grandi responsabilità: non saranno infatti soltanto un accessorio minore, ma potrebbero diventare il gadget di punta di Cupertino per il futuro. Addirittura scavalcando iPhone. Il 2020 dovrebbe essere un anno ...

Apple iPhone 11 Pro non supera i test di caduta di Altroconsumo : Altroconsumo ha messo sotto stress il nuovo Apple iPhone 11 Pro e i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max per verificarne la solidità strutturale. Complessivamente tutti e tre gli smartphone sono dispositivi di qualità ottima, però iPhone 11 Pro non ha superato le prove di caduta. I laboratori di Altroconsumo da tempo hanno iniziato a testare in laboratorio gli smartphone indirizzati ai consumatori, per confortarli sotto una molteplicità di ...

Come fare il simbolo Apple su iPhone e iPad : Può capitare, in alcune situazioni, di voler digitare il simbolo Apple, ovvero la famosa mela morsicata. Purtroppo però non è possibile trovare questo logo né all’interno della tastiera né all’interno della tastiera Emoji. Per questo leggi di più...

Apple - le prime indiscrezioni : "Niente notch sull'iPhone 2020 - avrà linee squadrate" : E' da poco uscito la versione 11 del melafonino e già si pensa a quella del prossimo. Che, oltre ad avere il 5G, potrebbe anche essere a tutto schermo

iPhone 12 - sono queste le prime immagini del nuovo smartphone Apple? : Il nuovo iPhone 11 Pro è in vendita da pochi giorni, ma cominciano già a trapelare le prime indiscrezioni sul suo successore, iPhone 12, destinato ad uscire nel settembre 2020. Secondo un report confezionato da Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più affermati quando si parla di Apple, la Mela starebbe pensando di prendere spunto dal vecchio iPhone 4 per progettare il nuovo telefono in arrivo il prossimo anno. Così, dopo aver ...

Porta di Roma : furto all’Apple Store - portati via 8 iPhone : Roma – Quattro giovani sono riusciti nell’impresa di sfilare ben 8 iPhone dall’Apple Store del centro commerciale Porta di Roma. La rapina ha avuto luogo ieri sera attorno l’orario di chiusura: i furfanti sono riusciti a staccare i dispositivi anti-taccheggio e ad allontanarsi rapidamente dal negozio facendo perdere le proprie tracce. L'articolo Porta di Roma: furto all’Apple Store, Portati via 8 iPhone proviene da RomaDailyNews.

Tim : disponibili nei negozi nuovi Apple iPhone : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Da oggi sono disponibili nei negozi Tim i nuovi prodotti di Apple, tra cui iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, una nuova linea pro per iPhone, così come il nuovo iPhone 11 dotato di doppia fotocamera. Lo comunica l’operatore in una nota.Inoltre, Tim offrirà a breve anche la possibilità di acquistare nei negozi i nuovi Apple Watch Series 5, gli smartwatch dotati di nuovo display Retina always on e il ...