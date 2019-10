Live Spal-Napoli 1-1 | la Var cancella rigore su Mertens!

Live Spal-Napoli 1-1 : Milik ci riprova di testa : parato! : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Live Spal-Napoli 1-1 : Kurtic e Milik - botta e risposta : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Live Spal-Napoli 0-1 : Milik esplode il mancino da 20 metri : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Live Spal-Napoli 0-0 Ancelotti rilancia Milik e Insigne : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Spal-Napoli Live dalle 15 : Ancelotti rilancia Milik e Insigne : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Spal-Napoli in tv - la grande chance degli azzurri Live su Dazn alle 15 : Dopo l'emozionante vittoria di Salisburgo, il Napoli di Carlo Ancelotti torna a misurarsi con la Serie A e ripartirà da Ferrara. Contro la Spal un match importantissimo per provare ad...

Live Superbike - GP Argentina in DIRETTA : gara-2 - Rea allunga da solo - Bautista e Davies in lotta alle sue spalle : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Se ne va Davies, anche se Rea ormai ha 3 secondi di margine. Ora è Razgatlioglu a tallonare Bautista. -10 E’ crollato Bautista, forse problemi di gomma, Davies è incollato e passa nel T4. -11 Questo allungo del nordirlandese sembra quello decisivo, Bautista ora deve guardarsi le spalle dall’arrembante compagno che gli è alle costole. -12 Nuovo allungo di Rea che non vuole ...

Spalletti al Milan - il tecnico ha detto sì : manca quadratura economica con l’Inter – Live : Luciano Spalletti vicinissimo al Milan. La clamorosa voce continua a rimbalzare quest’oggi nelle redazioni sportive e, in particolar modo, su Sky Sport, che sta seguendo passo passo la situazione dell’ex tecnico dell’Inter (ancora sotto contratto con la società nerazzurra) e l’eventuale esonero di Marco Giampaolo, che sembra ormai imminente. 15.05 – Luciano Spalletti ha detto sì al Milan. Così Gianluca Di Marzio a Sky ...

Spalletti al Milan - accelerata decisiva : le parti vicine all’intesa – Live : Luciano Spalletti vicinissimo al Milan. La clamorosa voce continua a rimbalzare quest’oggi nelle redazioni sportive e, in particolar modo, su Sky Sport, che sta seguendo passo passo la situazione dell’ex tecnico dell’Inter (ancora sotto contratto con la società nerazzurra) e l’eventuale esonero di Marco Giampaolo, che sembra ormai imminente. 14.15 – Secondo Sky Sport, se dovesse saltare Spalletti il Milan potrebbe ...

Live Atalanta-Shakhtar Donetsk - Champions League in DIRETTA : gli orobici sono già spalle al muro - serve una vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida e le probabili formazioni Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Atalanta e Shakhtar Donetsk, seconda gara dei nerazzurri in assoluto nella Champions League di calcio: alle ore 18.55, le formazioni scenderanno in campo in quello che probabilmente sarà il match che metterà in palio il terzo posto nel girone, che qualifica ...

Live Juventus-SPAL 2-0 - Serie A in DIRETTA : Madama batte gli estensi e conquista la vetta in attesa dell’Inter! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights E GOL JUVENTUS-.SPAL 2-0 LA CRONACA DI Juventus-SPAL 17.02 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.01 LE Pagelle DELLA JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6; Cuadrado 6,5, Bonucci 6,5, de Ligt 7, Matuidi 6; Khedira 7 (dal 61′ Can 5,5), Pjanic 7,5, Rabiot 5,5 (dal 77′ Bentancur 6); Ramsey 6 (dal 65′ Bernardeschi 6); Dybala 6,5, Ronaldo 7. ...

Juventus-Spal 2-0 Live - Ronaldo raddoppia dopo una grande azione [FOTO] : Juventus-Spal live – Un’altra vittoria per non perdere terreno dalla capolista, in attesa dello scontro; ricerca di punti per ritrovare soprattutto il morale e l’autostima dopo un avvio molto negativo. Questi gli obiettivi di oggi di Juventus e Spal, che si affrontano nell’anticipo del sabato, gara che apre la sesta giornata di Serie A dopo le fatiche del turno infrasettimanale. Sarri che ha a che fare con ...

Juventus-Spal 2-0 Live - Ronaldo raddoppia dopo una grande azione : Juventus-Spal live – Un’altra vittoria per non perdere terreno dalla capolista, in attesa dello scontro; ricerca di punti per ritrovare soprattutto il morale e l’autostima dopo un avvio molto negativo. Questi gli obiettivi di oggi di Juventus e Spal, che si affrontano nell’anticipo del sabato, gara che apre la sesta giornata di Serie A dopo le fatiche del turno infrasettimanale. Sarri che ha a che fare con ...

Live Juventus-SPAL 2-0 - Serie A in DIRETTA : raddoppio di Madama! Terzo gol di fila allo Stadium di Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ Ammonito Petagna per un colpo al volto di De Ligt. 81′ Ora la Juventus controlla senza problemi la sfida. 79′ Grande azione di Dybala sulla sinistra che crossa per CR7 che buca Berisha e trova il raddoppio. 78′ Ronaldo!!!! SONO TRE DI fila allo Stadium! 2-0 JUVENTUS! 77′ Ultima sostituzione anche per la Vecchia Signora: fuori anche Rabiot, dentro ...